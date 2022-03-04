Son Dakika Haberi: 2 Kamu Bankası Vatandaşların Sıkıntılarına Derman Olmak İçin Yeni Kampanya Duyurusu Yaptı!

Alınan bir son dakika haberine göre kamu bankaları (Vakıfbank ile Ziraat Bank) devletin desteği ile vatandaşların hesabına ödeme yapmaya başladı. Ziraat Bank ile Vakıfbank üzerinden son dakika haberi detayları ve çok daha fazlasını bu haberde sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye'nin kamu bankaları olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası ile Vakıf bankası, yapmış oldukları kampanyalar ile beraber vatandaşlara kredi sunmaya devam ediyor. Nakit gereksinim birinizin bulunması halinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası ile Vakıfbank üzerinden artık devlet destekli 30 bin TL'ye kadar yalnızca kimlikleri ile beraber ve gelir belgesiz bir şekilde kredi kullanma avantajını yakalıyor. Ziraat Bankası ile vakıf bankası acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayacak olan yurttaşlar açısından başlatmış olduğu bu kampanyada bireysel olarak vatandaşlara kredi avantajı tanıyor.

Ziraat Bankası ile Vakıf Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi koşullarına uygun olmaları halinde sigortalı bir şekilde çalışıyorlarsa ya da emekli olmaları durumunda hızlı bir şekilde onay almaları mümkündür. Banka, diğer taraftan kredi başvurusu işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlarını Kredi onay almaları halinde ihtiyaç kredisi şeklinde düşük faiz oranları ile vereceği bu kredileri 36 ay vade seçeneği şeklinde ödeme tablosu imkanı sağlıyor.

Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Vakıfbank ile Ziraat Bankası resmi internet sayfalarına erişim sağlayabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini doldurabilir. Vakıfbank ile Ziraat Bankası resmi internet sayfaları üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasında ise ihtiyaç kredisi başvuru formuna yazılan cep telefonu numarasını bankalar tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra sonuç gönderilecek. Kredi onayının alınması durumunda vatandaşların kendilerine en yakın Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerine giderek yalnızca kimlikleri ile beraber ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür.

Banka şubelerine gitmek açısından zamanı bulunmayan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise bankaların mobil uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi çekebilir. Ziraat Bankası ya da Vakıf Bankası hesabının bulunması durumunda ise anında internet bankacılığı şifresini alınması şeklinde internet bankacılığı kredisi kampanyasına katılım sağlanabilir ve hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanılabilir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşlar, bu koşullara uygun olmaları halinde kefilsiz bir şekilde bu bankalardan düşük faiz oranları ile nakit kullanabilecek.