Nakit Ödemelerinde Son Dakika Haberi! İşte Detaylar! Hesaplarınızı Kontrol Edin, Almayan Kalmasın. Nakit almak isteyenlere duyuruldu! Haberimizde... Nakit ödemelerinde işlem yapmak isteyenlere Yapı Kredi Bankası üzerinden destek verilecek. Banka işlemlerini yapacak olan kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit almak için artık şubelere gitmeyecek!

İşlem yapacak olan kişiler Yapı Kredi Bankası banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte, bu bankanın kredi kampanyalarından yararlanmak isteyenler kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Kredi notu uygun olan kişilere banka hızlı bir şekilde bu puan üzerinde olması durumunda kredi onayı verecek. İşlemler banka internet sitesi üzerinden, SMS ile ve bankanın mobil uygulaması üzerinden de yapılabilmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu SMS ile yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler Bireysel TC KİMLİK ve Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka onay verirse hemen bu parayı en yakın banka şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini ayrıca bankanın mobil uygulamasından da kullanabilirler. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden başvuru yapan kişiler uygun faizlerle onay alırsa hemen hesabına bu para yatacaktır.

Kredi alacak kişilerin başvurusu onay alırsa hemen kredilerini hesaplarına yatırabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız Yapı Kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.