Son Dakika Haber: Ziraat Bankası, 5000 TL ile 50000 TL arasında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli 50000 TL kredi kampanyası açıklandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredilerinizi hesaplarınıza hızlı bir şekilde yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmalarıyla birlikte kredilerini hesaplarına yatırabilmeleri için şartları uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedirler.

Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvuruları ile birlikte kredinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırabilmek için öncelikli olarak banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. En düşük 5000 TL en fazla ise 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasından başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, 3 ay ertelemeli kredi kullanabilmektedir.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapacakları tüm işlemleriyle birlikte kredilerini hesaplarına yatırarak hemen 5 dakika içerisinde onay alarak da kullanacağını söylemek isteriz.

Devlet destekli olarak düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları ve banka şubelerine gitmeden işlem yapmaları için ihtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce banka internet bankacılığı şifresini müşteri hizmetleri numaraları üzerinden oluşturabilmektedirler. Devlet destekli olarak sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi hemen yapabilir ve onaylanan bu kredileri hemen 5 dakika içerisinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden de kimliğinizle birlikte başvuru yapmanız mümkün olmaktadır.