Son dakika haber: Yaklaşık 50 Bin Kişinin Maaşlarının Artması Bekleniyor 

Bu hafta pek çok kişinin beklediği bir hafta olarak, 50 bin kişinin uzun süredir beklediği bir haftadır. Yapılacak teklifle beraber, muhtar maaşlarında artma durumu bekleniyor. Bu talep Meclis Genel Kurulu’nda ele alınarak incelenecektir.

Meclis Genel Kurulu, özellikle ekonomi gündemi ile bir araya gelecek. Özellikle muhtar maaşları, faizsiz konut kredilerinin tasfiyesi doğrultusunda mağduriyetler detaylı şekilde görüşülecektir. Muhtar maaşları teklif sonrasında asgari ücret düzeyine çıkarılacak. Bu konuda 50 binden fazla muhtarın maaşları toplam 780 lira artacak.

Faizsiz konut kredisi konusunda bazı firmalar tarafından mağdur olan kişiler için de görüşme yapılacak. O firmalardan mağdur olan 50 Bin kişi için iki farklı seçenek sunulacak. Sistemde kalmak isteyen kişilere TMSF tarafından ücretleri yeniden ödenecek. Yapılacak olan teklifle beraber Vergi Usul Kanununda kaçakçılık kapsamında etkin pişmanlık yasası da eklenecek.

Vergilerde Değişiklik Durumu

Finans sektörü alanında, kurumlar vergisi yüzde 25 oranında uygulanacak. Özel sağlık kuruluşunda görev yapan doktorlar, serbest meslek kazancı ile vergilendirilmesi söz konusu olacak.

Tüm bu kapsamlar doğrultusunda, pek çok kişi için sevindirici haber bekleniyor. Hem vergiler konusunda yapılan değişiklik, hem de faizsiz ev konusunda mağdur olan kişilerin hakkı yerine getirilmiş olacak. Bu durumlar için uzun süredir haber bekleyen kişiler olumlu haberi bu şekilde almış olacak.

Düşük Vergi Ödemesi Gündemde!

Günümüzde vergi konusunda pek çok kişi daha az miktarda vergi ödemeyi istiyor. Bu konuda vergiler genel olarak daha düşük tutuluyor. Sağlık hekimleri bu konuda daha düşük vergi ile ücretlendirilmesi söz konusu olacaktır. Bu yüzden de daha olumlu ve düşük oranlarda vergilendirme söz konusu olacak.

Son yıllarda faizsiz konut kredisi konusunda pek çok kişi mağdur oldu. Kapanan firmalardan dolayı pek çok kişi maddi anlamda kayba uğradı. Fakat bu konuda çözüm bulunması için görüşme gerçekleşecek. Sunulan seçeneklerle beraber, yaklaşık 50 bin kişinin mağduriyeti giderilmiş olacak.