Ziraat Bankasından Emekliye Anında Para Desteği

Ziraat Bankası emekli maaşını, Ziraat’e taşıyan tüm emeklilere bir müjde ile geldi. Banka, maaş taşıma işlemini yapan tüm emeklilere 750 TL’ye varan nakit desteği sunuyor. Bankalar arasında artan rekabet ortamı ile beraber promosyon yarışları da iyice kızışmaya başladı. Her banka daha çok müşteri çekebilmek adına, yeni promosyon paketleri hazırlıyor. Müşterilere cazip gelen bu paketler, çoğu kez başarılı da oluyor.

Bankaların Gözü Emeklilerde

Bankaların çalışma sistemi için emekli vatandaşlar her zaman çok cazip seçenekler olmuştur. Düzenli olarak maaş ödemesi yapılan emekliler de maaşlarını, en uygun promosyonları sunan bankalara taşımaya başladılar. Ziraat Bankası’dan da flaş bir hamle geldi. Banka, emekli maaşını şubelerine taşıyan emekliler için cazip bir promosyon hazırladı. Alınan emekli maaşına göre değişen bu nakit destek 750 TL’ye kadar çıkıyor.

750 TL Emekli Promosyonu Detaylar

Ziraat Bankası emekli promosyon detaylarını internet sayfasında duyurdu. Buna göre, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan tüm emeklilere verilecek nakit yardımlar açıklandı. Tabi bunun içi bazı şartlar var. Aynı zamanda alınan emekli maaşı tutarına göre, bu para miktarı değişiyor.

1500 TL altındaki emekli maaşlarına 500TL

1500 TL ve 2500 TL arasındaki maaşlara 625 TL

2500 TL ve üzerindeki tüm emekli maaşlarına ise 750 TL’ye varan nakit promosyon verilecek.

Aynı zamanda banka üç yıllık peşin promosyon ödemesi yapmakta olduğunu da duyuruyor. Tabi banka, emekli maaşı müşterilerine maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan alacağına dair bir başvuruda bulunmalarını istiyor.

Nasıl 750 TL Promosyon Başvurusu Yapılabilir?

Bunun için şubelere bizzat gidilerek ya da mobil şubelerden, internet şubelerinden, ATM’lerden başvuru yapılabilir. Banka emekliler için SMS yolu ile ya da Müşteri Hizmetleri kanalı ile başvuru yapabilme kolaylığını da getirmiş. 4750’ye “PRO TC KİMLİK NO” şeklinde mesaj atan emeklilere dönüş yapılarak, bilgi veriliyor. Ayrıca çok daha detaylı bilgi ve başvuru için 0850 220 00 00 numaralı telefondan müşteri hizmetleri birimi aranabilir.