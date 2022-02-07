Son Dakika Haber: Vakıfbank ve Ziraat Bankası Devletin Desteği İle Hesaplara Ödeme Yapıyor

Ülkemizin kamu bankaları olan Vakıfbank ve Ziraat Bankası yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte vatandaşlara Kredi vermeye devam ediyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden Artık devlet destekli 30 bin TL'ye kadar Sadece kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak Kredi kullanabilecek. Vakıfbank ve Ziraat Bankası acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlattığı Bu kampanyada bireysel olarak vatandaşlara Kredi imkanı tanıyacak.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda sigortalı olarak çalışıyorsa veya emekli ise hızlı bir şekilde onay alabilir. Banka ayrıca kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi onayı almaları durumunda İhtiyaç Kredisi olarak düşük faiz oranları ile vereceği bu krediler de 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturma imkanı da sizlere sağlayacaktır.

Başvuru yapmak isteyen kişiler Vakıfbank ve Ziraat Bankası resmi internet sitesine giriş yapar buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Vakıfbank ve Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında ihtiyaç kredisi başvuru formuna yazmış olduğunuz kendi cep telefonu numaranıza bankalar tarafından değerlendirme yapılarak sonuç gönderilir. Kredi onayı alırsanız size en yakın Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubesine giderek sadece kimliğiniz ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan ve kredi kullanmak isteyen kişiler ise bankaların mobil uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi alabiliyorlar. Ziraat Bankası veya Vakıfbank hesabınız var ise hemen internet bankacılığı şifresi alarak internet bankacılığı kredisi kampanyasına katılabilir ve hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler Bu şartlara uygun olmaları durumunda kefilsiz olarak bu bankalardan düşük faiz oranları ile nakit kullanacak. 10.000 TL ile 30 Bin TL arasında verilecek olan bu krediler de Ödeme yapacak olan kişilerin ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacak. Detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız bankaların resmi internet sitelerine girebilir veya size yakın olan banka şubesine giderek diğer Kredi kampanyalarını öğrenebilirsiniz.