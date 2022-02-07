Nakit İsteyenler Hemen Hesaplarına Baksın, 10.000 TL Yatmış Olabilir

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar ödeme alabilmek için başvuru yaparak hemen kendi hesaplarına yükleme yapabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli yeni bir kredi kampanyası duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Yapı Kredi Bankası kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada başvuru yapacak olan kişilere kendi hesapları Bu bankada olması durumunda şubelere gitmeden Kredi imkanı sağlamaktadır. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız acil ihtiyacınızın olması durumunda 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek olan Yapı Kredi Bankası kişilerin Kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanarak en düşük faiz oranları ile sizlere imkan sağlamaktadır.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara öncelikli olarak SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak 4411 numarasına mesaj olarak gönderebilirler.

Yapmış olduğunuz kredi başvurusu sizin t.c. kimlik numaranız üzerinden sorgulamaya girecek ve bu şekilde hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldığınız mesajda gösterilecektir. T.c. kimlik numarası üzerinden yapılacak olan kredi notu sorgulama sırasında onay alan vatandaşlar en yakın Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek buradan ihtiyaç kredisi için başvurusunu tamamlayabilir ve onaylanan tutarı hemen kendi hesabına yatırabilir.

Yapı Kredi Bankası ayrıca kendi banka hesabı olan vatandaşlar için banka mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.