Son dakika haber, Cuma günü Emekliye Özel ödeme var! Cumhurbaşkanı onaylandı dedi

Cumhurbaşkanı ödeme haberini verdi. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada cuma günü itibariyle başvurularını gerçekleştirerek kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada yeni şartlarına uygun olan emekliye hemen ödeme yapılacak. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek 50.000 TL'ye kadar almış olduğunuz bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabileceksiniz. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar için başvurular gerçekleştirilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız bu krediyi devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Başvuru yapmak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız gerekiyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak yapabilecek ve devlet destekli 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecektir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olması durumunda 36 ay vadeli kredi alabilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını 5 dakika içerisinde isterlerse bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak da yapabilmektedir.