Son Dakika Haber! Bugün Başlayan ve 1 Hafta Sürecek Nakit Kampanyasına İlgi Büyük!

Bankalar tarafından başlatılan yeni nakit kampanyasında bir hafta sürecek ve düşük faiz oranları ile birlikte sizlerde nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi ödemesi alabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ödemesi alabilecek ve kredinizi hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz.

Son dakika haberine göre, Yapı Kredi Bankası ile birlikte Akbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşlara banka politikalarına uygun olmaları durumunda 50000 TL 36 ay vadeli kredi ödemesi verilmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, şubelere gitmeden de internet üzerinden başvurumuzu gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bu kampanyalardan, kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, düşük faizlerle kredi alabilmektedir.

BAŞVURU

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 50000 TL kredi ödemesi almak istiyorlarsa, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi işlemlerini gerçekleştirerek, NAKİT kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Akbank, sadece ihtiyaç kredisi olarak sizlere, SMS ile değil, internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabileceğiniz bir kredi paketi hazırladı. Banka müşteri sonlanmadan başlar, nakit ihtiyacı olması durumunda buradan da kredi başvurusunda bulunabilir.

Sms ile başvuru yapabileceğiniz bir diğer banka Yapı Kredi Bankası olarak biliniyor. 44 11 numarasına mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 14 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Yapı Kredi Bankası müşterisi olan vatandaşlar, kredi kullanmak için banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi alabilir. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden kullanmış olduğunuz kredilerde daha uygun faiz oranlarından yararlanacak ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanarak masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanacaksınız.