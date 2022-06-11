Son dakika gelişmesi gündem oldu! Nakit ihtiyacı olan emekliye 8888 TL ödeme!

Emekli olan vatandaşlar, 8888 TL ödeme almak için kamu bankalarını ziyaret etmesi gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu kampanyada, emekli olan vatandaşların kendi bankalarından hesapları üzerinden kredi kullanmaları için Emekli maaşını bu banka üzerinden olması gerekiyor.

Emekli maaş müşterilerine özel olarak verilen ve internet bankacılığı üzerinden kullandırılacak olan bu ödemeleri, ihtiyaç kredisi olarak hesaplara yatmaktadır. Banka, özellikle yapmış olduğu bu kampanyada 5000 TL ile 10000 TL arasındaki kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar en düşük faiz oranlarıyla gelir belgesiz olarak kredi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi başvuru formunu doldurduktan sonra sizlere sonuç verilmektedir. Ayrıca, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda daha yüksek limitlerde Emekli Kredisi kullanabilmektedir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak 750 TL'ye kadar varan emekli promosyonlarından da faydalanacaksınız.

Vakıfbank

Vakıfbank kredi başvurusu için 8888 TL ödemeleri banka şubelerinden almaktadır. Banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapacak olan emekli daha önce bu bankadan kredi aldıysa daha düşük limitlerde onay alabilir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlıyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bankadan emekli maaşı almanız şarttır. Bankadan emekli maaşı aldığınızda ise 750 TL emekli promosyonu almanız gerekiyor. 750 TL 3 yıl maaş alan emekliye ücretsiz ödenmektedir.