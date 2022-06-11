IBAN Numarasına Saat 18'den Sonra 7000 TL Ödeme Yatıyor! Hesaplarını Kontrol Eden Alıyor!

İban numarası üzerinden 7000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar hesaplarını kontrol ederek, hemen işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Saat 18-den, sonra başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bu iban numaraları üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kampanya başvuru yapması gerekiyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankanın resmi internet siteleri üzerinden de istediğiniz zaman başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda bankanın SMS kredi servisini hızlı bir şekilde kullanabiliyor ve hesabına 7000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme atıyor. Akbank, 7000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın ve cep telefonunuza, TC kimlik numarasını yazarak, 4425 numarasına gönderin. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 7000 TL kredi kampanyası başvuru sonrasında 7000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme alabilecek ve 36 ay vadeye kadar işlem yaparak hesaplarına para yaptırabilecektir.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderin. Bankanın hesabı olan vatandaşlar ise mobil uygulamalarını kullanarak bireysel ihtiyaç kredilerine katılmaları için düşük faiz oranlarıyla banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Özel bankalar üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. Cep telefonu üzerinden mesaj ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankadan ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir.