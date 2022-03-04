Son Dakika Gelişmesi: Emeklilere 0.49 Faiz Oranı İle Nakit Verilecek

Emekli vatandaşlar açısından başlatılan son dakika kampanyasında kamu bankaları ile Bazı özel bankalar, yüzde 0.49 faiz oranı ile nakit desteği sunacaklarını açıkladı.

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren ve başlatılan son dakika kampanyasında kamu bankaları ile bazı özel bankalar, yüzde 0.49 faiz oranı ile nakit kredi sunacağını açıkladı. Bankalar üzerinden başlatılan son dakika kampanya haberine göre 0.49 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak vatandaşlar, 36 aylık vade seçeneği ile 10.000 TL'lik nakit açısından başvuru işlemlerini yapabilecek. Emekli vatandaşlar açısından Halk Bankası, vakıf bankası ile Ziraat Bankası'nın başlatmış oldukları ve kendi bankalarından emekli maaşı alan vatandaşlara sunulacak 0.49 faiz oranlı kredi kampanyasına göre hızlı bir biçimde kullandırılacak. Yalnızca emekli maaşı alan vatandaşlar kullanabilecekleri bu krediyi, devlet destekli bir şekilde sunulacak. Sizlerde emekli maaşlarının üzerinden daha önce kredi kullanmış olsanız dahi hızlı bir biçimde bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.

Emeklilere Yüzde 0.49 Faiz Oranı İle Sunulacak İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşlar için yüzde 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, bankaların resmi internet uygulaması üzerinden açılacak kredi başvuru formunu doldurmaları gerekir. Emekli maaşı almış oldukları bankanın resmi internet uygulamasını erişim sağlayarak buradan başvuru işlemlerini yapabilirler ve nakit kredi kullanabilirler. Emekli maaşlarını ilk kez bu bankaya taşıyacak vatandaşlar, bu kredi kampanyasından faydalanamıyor. Emekli maaşlarını Halkbank, Vakıfbank ile Ziraat Bank şubelerine taşıyarak kredi kullanacak olan yurttaşlar, yüksek limitli gerek ihtiyaç kredisi gerekse de borç kapatma kredisi kampanyasından faydalanabilir. Nakit ihtiyaçlarımızın olması halinde hızlı bir biçimde banka üzerinden kredinizi alabilir ve anında nakit kredi servisinden faydalanabilirsiniz.

Kamu bankalarının haricinde aynı zamanda Denizbank, Akbank, İşbank, Garanti Bank da emekli maaşlarını kendi bankalarından alan ve daha önce de kredi kullandıktan sonra düzenli bir şekilde ödemeler gerçekleştiren vatandaşlara hızlı bir biçimde Kredi avantajı sağlamaktadır. Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıf Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, nakit kredi kullanmaları halinde hemen onu alabilir.