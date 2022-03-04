Bu Akşam Açıklandı! Hesaplara 10.000 TL Ödeme

Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara ay sonuna kadar 10000 TL’lik ödeme yapılacak! Bu akşam duyurusu son dakika haberi olarak kulislere yansıdı. Son dakika nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara iyi haber geldi. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara ay sonuna kadar 10.000 TL'lik ödeme yapılacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşları 10.000 TL'lik ödeme adeta bir umut haberi oldu. Son dakika gelişmesi yaşandı. Duyurusu yapılan bu ödeme haberi, Finansbank tarafından gerçekleşti. Uygun faiz oranları ile 10.000 liraya falan ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olacak şekilde ve 36 aylık vade seçeneği şartlarına uygun bulunan hemen herkesin hesaplarını bu ödemeler yapılacak.

10.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, banka koşullarına uygun olmaları halinde Finansbank’ın yapmış olduğu bu son kampanyaya katılım sağlayacaktır. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar T.C. kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilecek sorgulama işlemleri ile beraber 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde kredi neticesi onay verilen tutar hesaplara yatacak.

Banka, 18 yaşından büyük olan ve bankalar ile arasında problem bulunmayan vatandaşlara SMS ile başvuru işlemlerini yapma imkanı sunuyor. Bankanın SMS kredi sevgisini kullanabilir ve aynı şekilde 5 dakika içinde kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

SMS İle Başvuru İşlemleri Nasıl yapılır? Hangi Numaraya Mesaj Atılır?

Finansbank üzerinden SMS ile başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyi istemeniz halinde banka, kredi koşullarına uygun olan vatandaşların T.C. kimlik numaralarını 5030 numarasını mesaj olarak atmaları yeterli koşuldur. Kredi neticesiyle böylelikle hemen hesabınıza yatacak ve onay verilen tutar kadar kredi ile faiz oranları vatandaşı gönderilecek olan mesaj ile belirlenecektir.

Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların, banka kredi koşullarına uygun olup olmadıklarını ise T.C. kimlik numarası üzerinden anlayacaklar. Kredi alacak vatandaşlar, uygun faiz oranları ile kredilerini en yakın Finansbank şubesinden yada banka şubelerine dahi gitmeden mobil uygulama üzerinden alabilecekler.

Vatandaşların nakit para ihtiyaçlarının artış gösterdiği böyle bir dönemde Finansbank tarafından böyle bir adım atılması adet can simidi gibi yorumlanıyor.