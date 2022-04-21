EYT’liler Nasıl Emekli Olacak? 5000-6000 ve 7000 Prim Günü Olanlar Ne Zaman Emekli Olacak? EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hususunda çalışmalar devam ediyor. Emeklilik hakkı, hangi prim ile yaş şartları ile verilmektedir?

EYT'li, 5.000 Prim Günü İle Kaç Yaşında Emekliliğe Hak Kazanır?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açısından emeklilik hakkı, hangi prim ve yaş şartı ile verilmektedir? En çok dile getirilen iddialar dan bir tanesi ise 50 yaş ve 5.000 prim gün koşulunun yerine getirilmesi ile beraber erken emeklilik durumunun söz konusu olup olmayacağı ile alakalı olmaktadır. Devlet tarafından emeklilikte yaşa takılanlara oldukça yakından ilgilendiren düzenleme taslağı milyonlarca vatandaşın hangi şartlarda emekli olacaklarını belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak sisteme yönelik hükümet kanadından ya da bakanlık açısından şimdilik herhangi bir açıklamanın gelmediğini üzülerek söylemek zorundayız.

Son Dakika Gelişmesi: 5000 Gün, 6000 Gün ve 7000 Gün Prim İle Emeklilik Formülleri Masada

Emeklilikte yaşa takılanlar ile emeklilik faaliyetlerinde uzman fikirleri üzerinde durdukları fikirlerden birisi ise çalışma bakanlığının yüksek primi bulunan yurttaşlar açısından yaş koşulsuz bir şekilde emeklilik hakkı sağlayabileceği ile alakalıdır. Bu emeklilik çeşidi ise genel itibariyle hakkı sağlayabileceği prim oranlarını hiç beklemeden emekli olabilmeleri mümkün bir hale gelecek. Çalışma Bakanlığı’nın bu çalışmayı benimsemesi durumunda 5000 gün veya 6000 gün prim gün sayısı ile emeklilik hakkını elde edilmesi mümkün hale gelecektir. Buna göre 5000 gün, 6000 gün prim sahibi vatandaşlara 50 yaş veya 53 yaş şartı ile emeklilik sağlanması mümkün hale gelecektir. Buna göre son zamanlarda hükümet kurmayları tarafından gerçekleştirilen açıklamalara göre asgari ücrete ekstradan bir zam yapılması başta olmak üzere emeklilikte yaşa takılanlar ile alakalı herhangi bir çalışmanın şu anda masada olmadığı belirtildi.