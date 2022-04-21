Kara Tahta Düştü, Annenin Sırrıdır Çocuk Öne Çıktı!

Çarşamba akşamlarında televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan diziler ayakta kalma mücadelesini sürdürüyor ve rekabete devam ediyor. Kuruluş Osman isimli sevilen dizi günün birincisi olurken tüm kategorilerde de en üst sıraya adını yazdırıyor. Diğer taraftan Annenin Sırrıdır Çocuk ve Kara Tahta dizileri de güçlenme çabası gösterirken kemik bir izleyici grubu oluşturmaya çalışıyor.

Kuruluş Osman dizisi 91. bölümü ile beraber ABC1 grubunda tekrardan çift haneli izlenme oranları elde etti ve milyonlarca seyirciyi 20 Nisan akşamında ekran başına topladı. Kanal ise Kuruluş Osman dizisinin 91. bölümünde elde edilen başarılar sebebiyle oldukça gururlandı. Diğer taraftan Kanal D dizisi olan Sadakatsiz de finale doğru ilerliyor ve izlenme oranlarında düşüş yaşıyor. Proje 57. yeni bölümü ile üçüncülük koltuğuna yerleşirken dizinin hangi bölümde final yapacağı da merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi Sadakatsiz’in bu düşüşünden faydalanırsa başarılı bir grafik izleyebilir.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 20 Nisan akşamında önceki 2 bölümüne göre daha iyi sonuçlar elde etti ve adından söz ettirdi. Proje dörtlü reyting oranlarına doğru yaklaştı ve beşincilik elde ederek adından söz ettirdi.

Rakip dizi olan Kara Tahta da TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor fakat izlenme oranlarında hayal kırıklığına uğratıyor. Güçlü oyuncusunun yanı sıra başarılı hikayesi ile oldukça güzel bir proje olarak yayın hayatına başlayan dizinin 4. bölümü geride kaldı. Seyirci grubu reyting oranlarında bir sıçrama yapma ihtimalinin azaldığını düşünüyor ve projenin her yeni haftada düşük sonuçlar elde etmesinin haksızlık olduğu yönünde yorumlar yapıyor. Show TV dizisi olan Oğlum isimli projenin de final yapması bekleniyor ve yeni bölümde yaşanan düşüş dikkat çekiyor.