Son Dakika: Gece Yayınlanan Bildirge ile 1 Kamu 2 Özel Banka, 35000 TL Nakit Kampanyasını Duyurdu

Bankalar son dakika olarak gece bir bildirge yayınladılar. İhtiyacı olan kişilere, hemen anında 35.000 TL nakit verileceği duyuruldu. İhtiyaç sahibi olan kişiler, bankaların son dakika kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli kredi alabilecekleri netleşti. Bankaların en çok tercih edilen kredi kampanyası anında kredi kampanyasıdır. Sizlerde bir bankadan kredi alacaksanız, anında kredi veren bankalardan işlem yaparak, kredi onayı almanız durumunda hemen kredinizi hesaba atabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler parayı hemen kullanacaklardır. Her bankanın kendine özel kredi kampanyası olduğu gibi, verdiği limitlerde değişiktir. Sizde 35.000 TL kadar krediyi hemen almak istiyorsanız bazı kamu ve özel bankalardan başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bu kredileri kullanabilmeniz için banka politikalarına uygun olmanız gerekmektedir. Kredi notunuz 1200 ve üzerindeyse bu kredileri alabilirsiniz. Aksi durumda maalesef kredi onayı alamayacaksınız. Banka sicili bozuk olan kişiler ihtiyaç kredisi dahil bankaların verdiği tüm kredilerde onay alamazlar. Şartlara uygunsanız aşağıdaki bankalardan başvurunuzu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank 35.000 TL Anında Kredi Başvurusu

Kolay kredi başvurusu ve anında onay almak istiyorsanız bu bankadan SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için, 35.000 TL alacaksanız 36 ay vadeye kadar onay alabileceksiniz. TC kimlik numaranızı yazarak 5030’a mesaj atarsanız banka hemen size onay verecektir. Eğer kredi onayı alırsanız, bir limit yazacak ve bu limiti anında banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Bu bankadan ayrıca şubelerden ve internet üzerinden de başvuru yapmanız mümkündür. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız, banka şubesine gitmeden de bu kredileri anında hesabınıza atabilirsiniz. QNB Finansbank anında sonuç veren ve hemen kredi kullandıran bankaların başında gelmektedir.

Denizbank 35.000 TL Anında Kredi Başvurusu

Denizbank’ta başvuru yaptığınızda hemen sonuç veren bankalardan birisidir. Bu bankada bir hesabınız varsa Deniz Mobil uygulamasını kullanarak hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Denizbank kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen değerlendirmeye alacak ve size kredi sonucunuzu söyleyecektir. Denizbank ihtiyaç kredisi alacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar 35.000 TL kredi kullanabilirler. Dilerseniz bu krediyi 3 ay ertelemeli olarak da kullanabilirsiniz. Başvuru yapmak için banka şubesine gitmeden SMS atabilirsiniz. SMS mesajı atmak için Kredim TC KİMLİK yazın ve 3280’e gönderin. Sizde bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Başvuru sonucu olumlu olursa banka şubesinden kimlikle kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank Anında 35.000 TL Kredi Başvurusu

Vakıfbank anında kredi veren bir kamu bankasıdır. Bu bankadan kredi alacaksanız, en yakın Vakıfbank şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile gitmeniz gerekmektedir. Vakıfbank kredi başvurusunda bulunan kişiler en az 6 aylık sigortası olması durumunda kredi onayı alacaklardır. Eğer işe yeni başladıysanız bu banka sürekli sigortası olmayan kişilere kredi vermemektedir. Bu sebeple diğer bankalara başvurunuzu yapınız. Uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullandığınızda 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz.