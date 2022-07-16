Son dakika: Gece açıklandı! Emekli maaşı alanlara ödeme haberi geldi!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere, bugünden itibaren hızlı bir şekilde düşük faizli kredi verileceği açıklandı. Ekonomik anlamda zor günler geçiren emeklilere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan kamu bankaları yapmış oldukları bu kampanyalarda 50000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanacak olan emekliler için sadece kimlikleriyle birlikte işlem yapmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden hem emekli maaşı taşımanızı yapabilir, hem de ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kampanyalarına katılmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

EMEKLİ MAAŞINA KREDİ

Emekli maaşı kredi almak isteyen kişilere 50000 TL'ye kadar başvuru yapmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde kredi alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yaparken, ayrıca banka şubelerine gitmeden de internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak daha ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgilere sms ile sizlere söyleyeceklerdir. başvurunuzu onaylamanız durumunda en yakın banka şubesine giderek, hangi banka üzerinden kredi başvurusu yaptıysanız o bankanın bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredinizi tamamlayabilir ve kullanabilirsiniz.