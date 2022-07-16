Ziraat bankası emekliye 200.000 TL ödeme yapacağını duyurdu! Emekli maaşınıza göre hızlı şekilde alacaksınız!

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, 200.000 TL kadar hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi için başvurularını gerçekleştirebilecek. Temmuz ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar kredi kullanırken, 50000 TL ile 100000 TL kredi arasında kredi işlemleri yapacak olan vatandaşların 24 ay vade 100000 TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vadeli kredi imkanı sunulacaktır.

Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularımızı gerçekleştirdik, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve kredi onayı aldıktan sonra 5 dakika içerisinde sonucun hemen öğrenebileceksiniz. Ziraat Bankası Emekli maaşınızı almanız durumunda, sizlerde bu banka üzerinden başvuru yapabilecek veya maaş, taşıma işlemlerini sonrası 200000 TL ihtiyaç kredisi için işlem yapabileceksiniz...

200.000 TL Nakit Başvurusu!

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, 200000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek banka şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini kolay birşekilde yapabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsunuz ve emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizler de 5 dakika içerisinde internet bankacılığı uygulaması üzerinden istediğiniz zaman başvurunuzu yapabilecek ve kredi onayı almanız durumunda, hesabınıza para ödemesi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde sonucunuzu öğrenebilir, nakit kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 200000 TL kadar vermiş olduğu kredilerin başvurularını ayrıca, kendi banka şubeleri üzerinden de yaptırmaktadır. Emekli maaşını almış olduğunuz banka şubesine giderek başvurunuzu sadece kimliğinizle birlikte yapabilir, kredi başvurusunda bulunduktan sonra sizlere verilecek olan sonuç ile birlikte diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatabilirsiniz.