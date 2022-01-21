Son Dakika: Garanti Bankası 0.49 Faizle Devlet Destekli Nakit Ödeyecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası üzerinden 0.49 faiz oranları ile devlet destekli Kredi başvurusunda bulunabilmeleri için banka şartları açıkladı. Daha önce Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmış olan vatandaşlar ile birlikte maaş müşterilerine verilecek olan 0.49 faizli kredi kampanyası 10 bin TL'ye kadar ödenecek. 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli işlem yapacak olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarına katılabiliyor.

Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verileceği için kredi sadece emekli olan sigortalı olarak çalışan veya devlet memuru olan vatandaşlar kullanabilecek. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kullanacakları bu kredilerde 0.49 faiz oranları ile kredi onayı alamazsa bankanın kendi faiz oranlarından yararlanarak işlem yapabilecekler.

Garanti Bankası 0.49 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için başvuruları resmi internet sitesi üzerinden alıyor. Bankadan internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve 0.49 faiz oranları ile kredi alıp almadığınızı görebilirsiniz. Bankaya başvuru yaptıktan sonra kredinizi genel müdürlük onaylayacağı için anında sonuç gelmeyebilir. Eğer bankada iyi müşteri grubunda iseniz ve kredi notunuz yüksek ise hazır tanımlanmış Kredi limitlerini kullanabilirsiniz. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi onayı alan kişiler Garanti Bankası mobil uygulamasına girerek şubelere gitmeden hesabına parayı yatırabilir.

Garanti Bankası üzerinden bu kredileri kullanmak için maaş müşterisi olmanız gerekiyor. Emekli maaşı alan kişiler için yapılan kampanya şimdilerde ise sigortalı olarak maaş alan vatandaşlar içinde yapılmaktadır. Garanti bankası'nın resmi internet sitesine girerek güncel kredi kampanyalarını öğrenebilir ve diğer Kredi kampanyalarına başvurunuzu buradan gerçekleştirebilirsiniz. Banka yapmış olduğu açıklamadan sonra ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere ve borç kapatma Kredisi olarak vereceği kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapacağını ve 200 bin TL'ye kadar kredi limiti ayırdığını belirtti.