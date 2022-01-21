Son Dakika: Ziraat Bankası Faizsiz Nakit Kampanyası Başladı, TC Kimlik Numarasına Göre Ödeniyor. Ziraat Bankası faizsiz olarak verici ihtiyaç kredisi kampanyasına duyurusunu yaptı. Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler faizsiz olarak kredi almak istiyorlarsa Ziraat bankası'nın kurmuş olduğu katılım Bankası olan Ziraat katılım Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek faizsiz bankacılık işlemi yapabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsunuz Ziraat katılım Bankası şubelerine giderek Bu banka üzerinden faiz yerine kar payı oranları ile kredi kullanabilir ve faizsiz olarak bankacılık işlemi yapmış olabilirsiniz.

Başvuru nasıl yapılır?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar faizsiz olarak Ziraat katılım Bankası şubesi üzerinden işlem yapmak istiyorsa bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Acil ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan vatandaşlar Ziraat katılım Bankası şubelerine giderek Bu banka üzerinden kredi başvurularını kimlik ve gelir belgesi ile birlikte gerçekleştirebiliyor. Başvuru formunda doldurduktan sonra banka sizin kimlik numaranız üzerinden gelir durumunuza ve kredi notumuz da bakarak kredi onayı sunacaktır.

Ziraat katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız banka emekli olan vatandaşlar için emekli maaşlarını kendi banka şubeleri üzerinden almalarını istemektedir. Sigortalı olarak çalışan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa en az son iş yerinde 12 aydır sigorta primleri yatmış olması durumunda 100.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabiliyor. . 100.000 TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka 24 ay vade ile işlem yaparken 50.000 TL limitli kredilerde ise 36 ay vadeye kadar kredi kullandırmaktadır.

Emekli maaşını Ziraat katılım Bankası şubelerine taşıyacak olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa emekli maaşını taşıdıktan sonra başvuru yapması gerekiyor.