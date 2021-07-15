Son Dakika: Ev Hanımlarına 6 Ay Ertelemeli Kredi Verilecek, Son Şartlarda Belli Oldu, 18 Yaş Üzeri Alabilecek

Ev hanımlarına 6 ay ertelemeli olarak kredi başvurusu duyurusu yapıldı. Ev hanımı olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecekleri bankaların resmi internet sitelerinde yayınlandı. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte kredi notu 1200 ve üzeri olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Ev hanımları da para ihtiyaçları olduğu zaman bankaların kredi başvurularını takip ederler. Ev hanımları kredi kullanmak istiyorlarsa yüksek kredi notuna sahip olması gerekiyor. Çünkü sigortaları olmadıkları için bankalar bu kişilere kredi vermek istemez. Ancak banka çalışması iyi olması durumunda kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

50.000 TL'ye kadar verilecek ihtiyaç kredilerinde 6 ay ertelemeli olarak yeni kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan ev hanımı olmanız durumunda 6 ay ertelemeli kredi başvurusu yapabilirsiniz, bunun bilgilerini vermek istiyoruz.

Denizbank 6 ay ertelemeli ev hanımlarına 50.000 TL kredi başvurusu

Ev hanımı olan kişiler 6 ay ertelemeli olarak 50.000 TL kredi başvurusunu bankaya gitmeden sms ile yapabilmektedir. Bu kredi kampanyası Denizbank üzerinden verilen bir kampanyadır. DenizBank SMS kredisi ile birlikte müşterilerine anında onay verir ve onaylanan kredi sadece kimlikle en yakın banka şubesinden kullanılır. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girdikten sonra mesaj numarası olarak 32/80 yazın mesaj olarak da Kredim yazın Boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazarak gönderin. Kredi başvurusu yaptıktan sonra beş dakika içerisinde sizlere sonuç gelecektir. Sonucu onaylı olan kişiler 45 gün içerisinde bu kredi en yakın banka şubesinden sadece kimliklerini vererek sigortasız kullanabileceklerdir. 50.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de 6 ay erteleme ve toplamda 36 ay vade yapma imkanınız da bulunmaktadır. Bazı müşteri guruplarında banka en fazla 3 ay erteleme yapıyor. Bunu banka şubesinden kredi çekerken öğrenebilirsiniz.

TEB ev hanımlarına 6 ay ertelemeli kredi başvurusu

TEB Bankası, kendi kurduğu dijital banka olan cepte Teb Bankası üzerinden ev hanımı olan kişilere 6 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlamaktadır. TEB Bankası üzerinden yapacağınız kredi başvurularında 6 ay ertelemeli ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar olarak verilen bu krediler de tamamen online işlem yapacaksınız. Şubeler üzerinden ev hanımlarına işlem yapılmıyor. Online internet bankacılığı kullanarak kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredi'nin ve 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. TEB Bankası ayrıca kredi notu düşük olan kişilere onay vermez. Banka kredi faiz oranlarında sizin kredi notunuza göre belirleyecektir.

Qnb Finansbank ev hanımlarına kredi kampanyası

Daha önce kullandığınız bir Finansbank kartı varsa internet bankacılığına girerek buradan Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden kullandığınız internet bankacılığı ile birlikte yaptığınız kredi başvurusunda onay almanız durumunda banka şubelerine gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için SMS atabiliyorsunuz. TC kimlik numaranızı 50 30 SMS numarasına gönderdikten sonra hemen sonucu cep telefonunuza alabilirsiniz. Kredi onayı gelirse bir limit yazar ve bu limitte olan Kredi onayını en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Ayrıca bankanın resmi internet sitesinde, Finansbank ATM'si üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Yaptığınız kredi başvuruları hızlı bir şekilde otomatik onaydan değerlendirilecektir. Bu sebeple kredi notunuzun yüksek olması durumunda onay olabileceğinizi de söylemek istiyoruz. QNB Finansbank 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi değerlendirmesi yapmaktadır. Ayrıca kendi kurduğu enpara.com Bankası üzerinden de sigortasız olan ev hanımlarına kredi imkanı sağlanmaktadır.