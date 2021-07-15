Cüneyt Arkın “Ustalara Saygı” Gecesinde Duygulandı

83 yaşındaki Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Büyükçekmece'de düzenlenen “Ustalara Saygı” gecesinde ağırlandı ve başarılı isim duygusal açıklamalarda bulundu. 83 yaşındaki usta oyuncu, duygularını ifade ederken “utanmasam ağlayacağım” şeklinde ifadeler kullandı. Başkanın sanata bu kadar önem vermesinin çok önemli olduğunu ifade eden usta isim Cüneyt Arkın, Büyükçekmece'de düzenlenen ”Ustalara Saygı” gecesinde önemli konuşmalar gerçekleştirdi.

Başarılı isim Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan “Ustalara Saygı” gecesinde ağırlandı ve önemli açıklamalarda bulundu. Türk sinemasının 150. yılı sebebi ile düzenlenen geceye katılım gösteren usta oyuncu duygularını ifade etti.

Etkinlik Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda düzenlendi ve Cüneyt Arkın filmi gösterimi yapıldı. Bunun yanı sıra, Dt. Ulvi Sulaoğlu’nun “Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın” sergisinin açılışı da gerçekleşti. Usta isim Cüneyt Arkın, oğlu Kaan Cüreklibatır ve eşi Betül Cüreklibatır ile katılıp sergiyi gezdi ve filmi izledi.

Cüneyt Arkın gecede davetliler tarafından ilgiyle karşılandı ve 83 yaşındaki isim duygusal açıklamalara imzasını attı. Utanmasa ağlayacağını belirten Arkın, başkanın sanata bu kadar önem vermesinin oldukça önemli olduğunu ve bir sanatın var olması için beyinlerin özgür olmasının gerektiğini söyledi. Başkanın da özgür beyinler yarattığını ifade eden 83 yaşındaki usta isim Cüneyt Arkın başka türlü sanatın yapılmayacağını da söyledi.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise gerçekten çok duygulandığını ve dokunsalar ağlayacağını söyledi. 1968 sonrası her karesinde eşi Cüneyt Arkın'ın hayatında olduğunu ifade eden Cüreklibatır oğlunun da burada olduğunu, kendisini çok zor tuttuğunu ve çok duygulandığını açıkladı.

Karakterli kişilikli ve bir insanın çok çalıştığını, çok hırslı ve çok azimli olduğunu ifade eden Betül Cüreklibatır, film çekmenin çok zor ve kolay bir iş olmadığını söyledi. Yokluklar içinde film çektiklerini fakat işlerini severek yaptıklarını ifade eden Betül Cüreklibatır, o kadar film elde edilirken hayatlarını ayrı geçirdiklerini de söyledi ve bu durumun biraz kendi fedakarlığı olduğunu da ifade etti.