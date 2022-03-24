SON DAKİKA: Esnaf Ve Sanatkârlara Verilmekte Olan Kredi Tutarı 1 Milyon TL'ye Yükseltildi! Yapılan açıklama ile başvurular nasıl yapılacak belli oldu. İşyeri sahibi olan ve işyeri ile ilgili çeşitli alanlarda maddi desteğe ihtiyaç duyan esnaf ve sanatkârlara müjde. Kredi destek tutarları ve koşulları güncellendi. İşte esnaf ve sanatkârlara kredi desteği ile ilgili haberin detayları...

Pandemi döneminde yaklaşık bir buçuk yıldır dükkânlarını kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkârlar, bu süre zarfında devletin geliştirdiği çeşitli projelerle desteklendi ve bunlara başka projeler de eklendi.



Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, iş ve araç alımına yönelik kredi hizmetlerinin güncellendiğini açıkladı.

TESKOMB Genel Başkanı İle Konuşuldu

Bolu bölgesinden sorumlu Başkan Ahmet Yoltaş, bütçelerini toplayamayan esnaf ve sanatkarlar için Türkiye Kredi ve Kefalet Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül ile görüştüklerini açıkladı. Sayın Yoltaş, pandemi ve son dönemdeki diğer ekonomik koşullar nedeniyle, Genel Başkan Abdülkadir Akgül'ün tüccar ve zanaatkârların taleplerini karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ve yapılan çalışmaların nihayet sonuç verdiğini ifade etti.

Kredi Tutarı Değişti

Abdülkadir Akgül(TESKOMB Genel Başkanı) ve kurmaylarının çalışmaları neticesinde esnaf ve sanatkârlara kredi desteği konusunda müjdeli haber geldi. Başkan Yoltaş’ın verdiği müjdeli haberde esnaf ve sanatkârlara verilen taşıt ve işyeri kredisi toplam tutarın 500.000 TL den 1 milyon TL’ye çıkarıldığı belirtildi.

Kredinin güncellenen tutarının ardından Başkan Ahmet Yoltaş yaptığı açıklamada TESKOMB kredisinden iş yeri açmak için faydalanacakların 10 yıl vade ile taşıt almak için yararlanacakların 7 yıl vade tutarıyla faydalanacağını belirtti.