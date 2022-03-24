Emeklilere Ramazan’da Mutlu Edecek Haber 3300 TL İkramiye Verilecek. Türkiye'de milyonlarca emekli, tatillerde yılda iki kez verilen ikramiye ödemelerini kontrol ediyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu yıl Ramazan ikramiyesi ödemelerinin ne olacağı da merak konusu oldu. Detaylar burada...

Türkiye'de 2022 yılında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar açıklandı ve açıklamalarla birlikte asgari emekli maaşının 2.500 TL olmasına karar verildi. Birçok emekli bu uygulamaya sevindi ama yine de birçok emekli halen asgari ücretin bile altında durumda.

Türkiye'de birçok emekli, geçimini sağlamaktan için ek gelir elde etmenin yollarını aramaya başladı. Bu alanda banka promosyonları sıklıkla gündemde olsa da, emekliler bir süredir bir sonraki tatillerini sabırsızlıkla bekliyorlar: Ramazan ve Kurban Bayramı için emeklilerin resmi tatiller de dâhil olmak üzere yılda iki kez alacakları ikramiyeleri var. Peki, Ramazan Bayramı'nda emeklilerin Ramazan ikramiyesi ne kadar olacak?

Bayram İkramiyesinin Ne Kadar Olması Düşünülüyor?

Ramazan ikramiyesi bekleyen emekliler büyük bir heyecanla artış miktarının ne olacağını sorgulamaktadırlar.13 milyonu geçkin emekli şimdi dört gözle bu haberi beklemektedir. Emeklilere bayram ikramiyesi ücreti hesaplanırken vurgulanan formüllerde bazı rakamlar ve ikramiye seviyeleri tartışılmaktadır.

Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022'de kutlanır ve bayramdan önce emeklilere ikramiye ödenir. Emekli ikramiyesi tutarı hesaplanırken asgari ücretin artırılmasına yönelik hesaplamalar askıdaki formüller arasında yer alır. Bu durumda emekli ikramiyesi artışı 665,61 TL olup, emekliler 2022 yılında 3.311 TL ikramiye alması bekleniyor.