Son Dakika: En Az 2000 TL En fazla 20000 TL Hemen Hesabınıza Atılıyor, Acil İhtiyacınızı SMS ile Gideriyorsunuz

Son zamanlarda para ihtiyacı oldukça fazla ihtiyaç duyduğumuz bir durum olmaktadır. Bunun için de bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadır. Son kampanya yapan bankalardan bir tanesi olan Finansbank'da 20000 TL'ye kadar nakit imkanı sağlıyor. QNB Finansbank üzerinden bankanın uyguladığı şartlara uygun bir müşteri olmanız ile birlikte 20000 TL'ye kadar anında kredi alabileceksiniz.

Bankalardan kredi başvurusu yaparak, hemen onay almak istiyorsanız, bazı bankaların kredi kampanyalarına göz atabilirsiniz. Özellikle Finansbank, 20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi, banka şubesine gitmeden de veriyor. Banka kendi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu paylaşım ile birlikte kredileri hızlı bir şekilde vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler belirli şartları uygun olması durumunda kredilerini kullanabilecekler.

Kredi şartları nelerdir?

En az 2000 TL en fazla 20000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve on sekiz yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan müşteriler, 20000 TL'ye kadar hemen onay alabilirler. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca kredi notunun en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor, Daha önceki banka çalışmalarınızdan dolayı herhangi bir sicil bozukluğunuz olursa kredi onayı alamazsınız.

Başvuru nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden verilen bu kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler başvurularını SMS atarak hemen yapabilecekler. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli mesajı ile birlikte SMS Kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya TC kimlik numaranızı yazıp 50 30 numarasına gönderirseniz 5 dakika olmadan sizlere kredi sonucu gelecek ve sonucunuza göre, hemen kredi onayı alacaksınız. Kredi onayı alan müşteriler en yakın Finansbank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte, isterlerse bireysel müşteri temsilcisi üzerinden isterlerse de bankanın gişe personeli üzerinden kredilerini kullanabilecekler.

Daha yüksek limitlerde kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusunu, yüksek limitli olarak yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz ile onaylanan mesajın bankaya giderek, kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Bankanın değerlendirmesi kısa sürecek ve sizlere hemen sonucu vereceklerdir. Bankanın güncel faiz oranlarını resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.