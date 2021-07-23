Ziraat Bankası 500 Milyon TL Kredi Dağıtacak, Sadece Acil İhtiyacı Olan Kişiler Onay Alacak, Şartlar Belli Oldu

Ziraat Bankası üzerinden 500 milyon TL'ye kadar kredi dağıtılacağı duyuruldu. Başvuru yapacak olan kişilerin bankadan en fazla 10.000 TL kredi başvurusu yapması gerekiyor. Pandemi sonrasında verilen destekler gibi, bu desteklerinde yılbaşına kadar verileceği ve ihtiyaç sahibi olan kişilere, bu destek kredisi ödeneceği duyuruldu. Ziraat Bankası üzerinden verilen bu destek kredilerinde, uygun faizlerle müşterilere 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacaktır.

Bankadan yapılan açıklama sonrasında, kredi kullanmak isteyenler, 36 ay vadeye kadar en fazla on bin TL'ye kadar başvuru yapabilecektir. Ziraat Bankası destek kredisi için başvuru şartları da belli oldu. Banka üzerinden yapılan açıklama ile birlikte hangi durumlarda kredi kullanabileceğini söylendi. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin daha öncelerden bankalardan kredi kullanmış olması istenecek. Kredi kullanmış olan kişiler, ihtiyaç kredisi dahilinde bu kredileri ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak da yapabilecek. İhtiyaç sahibi olan kişiler kredi başvurularını, hem banka şubelerinden hem de internet üzerinden istedikleri zaman yapabilecekler.

Kredi başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden yapılan destek kredisine başvuru yapmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Banka, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve on sekiz yaşından büyük olan kişilere kredi imkanı sağlayacak. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirli şartları uygun olması durumunda kredi onayı alacak ve aynı gün içerisinde krediyi kullanacaklar, Kişilerin kredi siciline göre limitler belirlenecek ve en fazla 10000 TL kredi verilecek. Daha önce bankalardan, icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa, banka borçlarınızı düzensiz ödüyorsanız kredi notunuz düşükse kredi onay alamazsınız. Bu şekilde kredi başvurusu yapmak isteyen kişileri ya kefil istenmektedir.

Başvuru nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte Ziraat Bankası kredi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hızlı bir şekilde sonucunu söyleyecek ve onaylanan kredinizi hemen aynı gün içerisinde kullanacaksınız. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan müşteriler ise bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formu doldurarak işlem yapabilecekler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden verilen başvuru formunu doldurduktan sonra kredi sonucunuz sizin cep telefonunuza gelecektir. Cep telefonumuza olumlu bir mesaj gelirse bu krediyi kullanabilmeniz için banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Cep telefonunuza gelen mesaj ile birlikte kredi başvuru evraklarıyla banka şubesine giderseniz bu mesajda yazan tutar kadar kredinizi sorgusuz sualsiz hemen hesabınıza atabileceksiniz.

İnternetten online kredi başvurusu alınacak

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler internet bankacılığı veya mobil bankacılık kullanıyorlarsa Ziraat Bankası üzerinden hemen kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredilerinde hemen kullanabilirler. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte kredi başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilecek, onaylanan kredinizi hemen kullanabileceksiniz. Kredi onayı almanız ile birlikte sizin onay vermeniz durumunda banka kredinizi hesabınıza yatıracaktır. Hesabınıza yatan bu parayı, isterseniz banka şubelerinden, isterseniz de banka ATM'lerinden çekebileceksiniz. Kredi ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız, Ziraat Bankasının resmi internet sitesine girerek buradan işlem yapabilirsiniz.