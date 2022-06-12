Son Dakika: Emekliye Verilen 2200 TL Ödemeler Gerçekleşti! Hesaplara Artı Para Olarak Geldi

Emekli maaş hesabı üzerinden 2200 TL ödeme almak isteyen vatandaşlara son dakika açıklama geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde 2200 TL ödeme almak istiyorsanız, hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, emekli maaş hesabınıza artı para alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara artı para olarak kredili mevduat hesabı 2200 TL olarak yatırılmaktadır.

2200 TL ödeme alacak olan vatandaşlar, emekli maaş almış oldukları banka şubesi üzerinden internet bankacılığını da kullanarak kredi başvurusu gibi kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilecek ve oturdukları yerden hemen hesaplarına 2200 TL ödeme artı para olarak alabileceklerdir.

2200 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda hangi ihtiyaç kredisi gibi alacakları bu parayı istedikleri zaman kullanabilecek ve artı para imkanından faydalanabileceklerdir.

Ziraat Bankası üzerinden artı para başvurusu nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden artı para başvurusunda bulunmak istiyorsa, birden fazla yöntem ile işlemlerini gerçekleştirerek nakit başvurusunda bulunabilmektedirler. Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığını kullanarak daha önce kredili mevduat hesabı başvurusu yapmadı ise emekli maaşı hesabının üzerinden giriş yaparak buradan KMH başvurusu yapabiliyor.

2200 TL'ye kadar verilecek olan bu ödemelerde kullanım sonrasında aylık olarak veya kullandığınız limiti 12 ay vadeye bölerek, taksitli nakit avans olarakta kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar da yapmış oldukları bu kampanyalara katılmak için kendi bankası üzerinden internet bankacılığını kullanarak veya müşteri hizmetlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilir.

Denizbank üzerinden kurtaran hesap başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilerin tercih etmiş olduğu Denizbank üzerinden kurtaran hesap adında, kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşınızı, Denizbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu SMS atarak hemen yapabilecek ve sonucunu da yine hemen öğrenebileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden kurtaran yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazarak mesaji 32 80 numarasına gönderirseniz artı para imkanından faydalanıp faydalanmayacağınızı cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile göreceksiniz.