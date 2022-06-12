Cumhurbaşkanı Açıkladı!: Artık İhtiyacı Olan Kişilere Kamu Bankaları Üzerinden Anında Nakit Ödemesi Yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek yeni ihtiyaç kredisi kampanya detayları belli oldu. 20000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde kamu bankaları, desteklerini vererek, bireysel ihtiyaç kredisi olarak vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. 20000 TL kadar kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankaların şartlarına uygun olması durumunda, Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden de kredi seçeneklerine başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Devlet destekli olarak verilecek, Ziraat Bankası, resmi internet ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde aşağıdaki şartlar dahilinde başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte yapması gerekiyor.

Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıdıktan sonra kredi başvurusunda bulunabilir ve hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilir.

Sgk üzerinden sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması ve banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alabilmektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında başvurunuzu değerlendirmeye alacak olan bu banka kredi notu haricinde diğer bankalardaki çalışma performansınıza ve yaşınıza göre de kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve internet bankacılığı üzerinden kullanmış olduğunuz bu kredilerde hızlı bir şekilde işlem yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası ve Ziraat Bankası ATM'si üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır.

Belirtilen şartlara göre, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde düşük faiz oranları ile kredi kullanabilmektedirler.