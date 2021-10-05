Son Dakika, Emekliye Verilecek Olan ZAM Oranları Belli Oldu

Enflasyon rakamları artık insanların zam oranlarını öğrenmenin yanında zamlar içinde önemli bir rakam oldu. Memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkının 3 aylık dönemde %3’ü geçmesi durumunda geçilen miktar kadar ek zam yansıyacak. Memurların ve emeklilerin ocak ayındaki maaş zammının ne kadar olacağı konusunda enflasyon da büyük bir yer tutuyor.

Memur ve Emekli Maaş Zamları

Memurlar ve memur emeklileri yapılan toplu sözleşme kapsamında ocak ayında %5 zam alacaklar. Bu zamma ilave ikinci 6 aylık dönem için enflasyon %3’ü aşarsa aşan kısım kadar da enflasyon farkı alacaklar. Bu nedenle TÜİK’in her ay açıkladığı enflasyon oranları memur ve memur emeklileri için ayrıca önemli bir yer tutuyor. Memurlar için enflasyon sadece o ay oluşan fiyat farkını değil gelecek yıllardaki maaş zamlarını da göstermiş oluyor.

Eylül Ayı Enflasyonu Belli Oldu

TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylül ayında %1,25 arttı. Yıllık bazda ise 19,58’e çıktı. Açıklanan rakamlarda son 3 aylık enflasyon %4,23 oldu. Şimdiden bu hesapla memurlar için %1,23’lük bir enflasyon farkı oluştu. Eğer kalan üç ayda (ekim, kasım, aralık) gelen enflasyon sonucunda rakam düşmezse memurun enflasyon farkı alacağı sonucu doğdu. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon miktarı bu noktada büyük önem kazandı. Eğer enflasyon artmaya devam ederse memurlar %3’ü geçen kısım için enflasyon farkı alacaklar. Şu an için bu fark %1,23 olmuş durumda. Gelecek aylarda açıklanacak enflasyon oranlarını da memur ve memur emeklileri merakla beklemeye başladı.

Enflasyon Maaşları Eritiyor

Enflasyon oranının yüksek olması maaşlara yapılan zamları eritiyor. İnsanların alım gücünü düşürüyor. Bu nedenle açıklanan enflasyon oranları ve bu bağlamda verilen enflasyon farkları büyük önem taşıyor. Memur ve memur emeklilerinin aldıkları maaşlar maalesef zamlara yetişemiyor. Özellikle enflasyonun hızla artması ile bir sonraki zam dönemine kadar maaşlar iyice yetmez hale geliyor. Özellikle gıda ve ev fiyatlarındaki artış da memur ve memur emeklisi maaşlarını eriten en büyük noktalardan oluyor. Memurlar önümüzdeki 3 ayda enflasyonun yüzde kaç açıklanacağını ve enflasyon farkının ne kadar olacağını büyük bir merakla bekliyor.