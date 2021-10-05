QNB Finansbank Ripple İle İlgili Dünya’yı ve Türkiye’yi çok yakından ilgilendirecek bir anlaşma yayımladı

QNB Finansbank’ın 4 Ekim 2021 tarihli basına açık olarak sunduğu bülteninde Dünya’yı ve Türkiye’yi çok yakından ilgilendirecek bir anlaşma yayımladı. Bu anlaşma özellikle kripto para ile uğraş verenleri de yakından ilgilendiriyor. Anlaşmanın detaylarına bakacak olursak; QNB Finansbank ile Ripple şirketi ortak bir karar ile uluslararası bir para transfer ağı oluşturmayı planlıyor. Anlaşmanın daha derinine inebilmek için öncelikle gelin bu iki şirket hakkında kısa bir inceleme yapalım.

Finansbank, 23 Eylül 1987 tarihinde iş adamı Hüsnü ÖZYEĞİN tarafından kurulmuştur. 2006 yılında Fiba Holding tarafından Yunanistan Merkez Bankası’na satılan Finansbank ;22 Aralık 2015 tarihinde Yunanistan hükümetinin yaşamış olduğu ekonomik kriz sebebiyle Katar Merkez Bankası’na satılmış ve ismi QNB Finansbank olarak değiştirilmiştir. Ulusal çapta iştirakleri ile birlikte bankacılık hizmetleri arasında adını tüm dünyaya duyurmuş olan QNB Finansbank’ın pazar payının büyük bir bölümünü Orta Asya ve Afrika’da bulunduruyor.

Ripple, uluslararası platformda para göndermek amacı ile geliştirilmiş bir protokoldür. İlk olarak 2012 yılında yayımlanan bu protokol günümüzde uluslararası döviz piyasası ve para transferinde neredeyse tüm dünya tarafından kullanılmaya başlamıştır. Kripto para ile ilgilenen kullanıcılar Ripple adlı bu protokolü daha çok XRP adı ile tanır. Blockchain sistemi ile kurulmuş olan bu kripto para dünyanın birçok yerinde tıpkı dolar, euro ve Türk Lirası gibi ödeme yöntemlerinde kullanılıyor.

Anlaşmaya geri dönecek olursak bu ortaklık ilk olarak Türkiye'de faaliyete geçecek. Bu anlaşma sayesinde özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para kullanıcıları; QNB Finansbank aracılığı ile XRP para transferlerini gerçekleştirebilecek. Şimdilik anlaşmada hangi döviz birimleri için işlem yapılacağı kesin olarak bilinmemekte. Ayrıca anlaşma şu anda sadece bir deneme aşamasında bulunuyor. İlerleyen günlerde anlaşmanın faaliyete geçmesi ile birlikte konuyla alakalı daha net bilgilere sahip olacağız.