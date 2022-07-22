Son Dakika: Emekliye Müjde! Nakit İsteyen Emekliye 6000 TL Ödeme Geliyor

Emekli olan vatandaşlar, nakit istiyorsa, 6000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedirler. Emekli maaşınız üzerinden 6000 TL'ye kadar nakit ödeme almak istiyorsanız, hem kamu bankalarından hem de özel bankalar arasında yapılan bu kampanyalara katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden 6000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız aşağıdaki bankalardan emekli maaş almanız durumunda gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli nakit kullanabileceğinizi söylemek istiyoruz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankanın SMS kredi servisine başvurularını gerçekleştirebilir. Cep telefonunuz üzerinden kredim yazın boşluk bırakın, TC, kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden Emekli Kredisi ka mpanyasına cep telefonunuzdan mesaj atarak katılabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, bu kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir ve bu banka üzerinden kredi kullanabilmektedirler. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderecek olan vatandaşlar ise başvurularını yaparak, SMS ile kredi kullanabilmektedirler. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorlarsa, ayrıca Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da internet bankacılığı kredisi kullanabiliyor. Akbank internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, sizleri 6000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapılmaktadır. Akbank şubeleri üzerinden de kimliğinizle birlikte kredi kullanmanız mümkündür.