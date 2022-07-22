Emekliye Müjde, Emekli maaşını alan kişilere, Cumhurbaşkanı onaylı yeni paket başladı! Temmuz sonuna kadar devam

Emekli maaşı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, onaylı yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Kamu bankaları tarafından bayramdan önce de verileceği konuşulan bu kredi kampanyasına, yarından itibaren başvurular başlıyor. Sadece internet üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan emeklilere emekli maaş almış oldukları banka şubeleri destek vermektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız ve 50000 TL'ye kadar kredi ihtiyacınız var ise 36 ay vadeli düşük faizli devlet destekli kredi kampanyasına katılarak, bu ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra genel müdürlük tarafından sizlere kredi onayı verilecek ve onaylanan tutar kadar kredinizin nekadar olduğu hakkında bilgilerde, SMS ile sizlere gönderilecektir.

Kişilerin kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilecekleri bu nakit kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenerek, işte işlem yapabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilecek ve onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak görebileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ayrıca banka devlet destekli olarak borç kapatma kredisi imkanı da sizlere sunmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara hızlı birşekilde sonuç verilecek ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplara yatacaktır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya internet bankacılığı kullanarak da yüksek limitli krediler için başvuruda bulunabilir ve şubelere gitmeden hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz.