10 bin TL'ye kadar emekli maaş hesabınız üzerinden ödeme almak istiyorsanız sizler için yapılan bu kampanya katılarak, emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yapabileceksiniz. Ptt ve Garanti Bankası tarafından başlatılan yeni kampanyada, emekli olan müşteriler kendi bankaları üzerinden yapmış oldukları işlemlerde 36 ay vadeli, emekli kredilerine 10 bin TL olarak kimliksiz olarak alabilecek.

Ptt ve Garanti Bankası üzerinde hesabınızın olması durumunda bankanın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz, nakit kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm yemekler, başvurularını gerçekleştirir gerçekleştirmez ne kadar onay aldıklarını, görebilir.

Ptt ve Garanti Bankası üzerinden sizlerde emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 10000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden bugün itibariyle işlemlerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz. Emekli maaşı almış olduğumuz hesap üzerinden kullanmış olduğunuz internet bankacılığı şifresini oluşturabilir ve internet bankacılığı uygulaması veya banka mobil uygulamasını indirerek cep telefonunuz veya tablet'iniz üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Ptt ve Garanti Bankası üzerinden daha önce kredi kullanmayan, emekliler ise başvurularını gerçekleştirmeleri halinde daha yüksek limitlerde de bireysel tüketici kredisi kullanabiliyor. 10 bin TL'ye kadar kullanmış olduğunuz tüm kredileri 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, işlemlerinizi yapılacak bir bireysel tüketici kredisi hesaplarınıza istediğiniz zaman yatırılacaktır. Emekli maaşınız eğer Garanti Bankası üzerinden almıyorsanız ve maaş, taşıma işlemlerinizi, Garanti Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız, maaş müşterisi olan tüm emeklilere 100000 TL'ye kadar yüksek limitli ihtiyaç yok ve borç kapatma kredisi de verilecektir. Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka kredi puanım düşük olması halinde bile istedikleri zaman bu bankadan yüksek limitli, bireysel kredi kullanabilmektedir.