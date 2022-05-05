Son Dakika: Emekliye Müjde! Banka Hesaplarına 7699 TL Ödeme Yatacak!

Emekli olan vatandaşlara 7699 TL'ye kadar ödeme yatıracak olan bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek kişilere 36 ay vadeli işlem yapılmaktadır. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların emekliler için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi olarak sizlerin hesabınıza ödemeler yapmaktadır. Başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilecek ve emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerin emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, alabileceğiniz 7699 TL ödemeli ihtiyaç kredisi, gelir belgesiz olarak emekli maaş hesabınıza yatmaktadır.

Emekliye 7699 TL Ödeme!

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubeleri üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 36 ay vadeye kadar 7699 TL ödemeli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda bankalar sizleri hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalandıracak ve sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecektir.

Kamu bankaları haricinde özel bankalar üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, özellikle, Denizbank üzerinden maaş alıyorsa, cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilmektedir. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderiniz. gönderilen mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi sizlere hızlı birşekilde yaparak, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesajla göndermektedir.

Garanti Bankası üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir veya bu bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, düşük limitli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyor olmanız durumunda sizlere hemen onay verilir ve 36 ay vadeye en düşük faizlerde yararlandırarak kredi kullandırılır.