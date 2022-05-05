Son Dakika: TC KİMLİK numaranıza 8000 TL ödeme yatmış olabilir! Kontrol edebilirsiniz. Detaylar yayınlandı! Kimlik numaranız üzerinden sorgulamanızı gerçekleştirerek, ne kadar onay aldığınız hemen görebilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte Finansbank'ın başlatmış olduğu 8000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına, Akbank'ta dahil oldu. QNB Finansbank ve Akbank üzerinden 8000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunarak, sizlerde kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte 8000 TL nakit kredi başvurusu yapabilir ve onay alabilirsiniz. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu, Nakit kampanyasında SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu ön plana çıkmaktadır.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ve ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 8000 TL'ye kadar 36 ay vadeli, bu kredilerden yararlanabiliyorlar. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler başvurularını yapmak istiyorlarsa, sadece kimlikleriyle birlikte, şubelere gitmesi yeterli olmaktadır. kimliğiniz ile birlikte yapılacak olan sorgulamada sizin kimlik numaranız üzerinden işlem yapılacak ve kredi sonucu sizlere söylenecektir. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri durumunda, Akbank'ın resmi, SMS kredi servisine başvurusunu gerçekleştirmiş olacaktır.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden cep telefonunuzun SMS kısmına girerek kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 50 30 numarasına gönderirseniz banka sizin kredi değerlendirmenizi kısa bir süre içerisinde yaparak, işlem sunucunuzun mesaj olarak göndermektedir. Tc kimlik numarasına 8000 TL ödeme yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar için başlatılan bu kampanyadan, sizlerde hemen işlemlerinizi gerçekleştirerek, Finansbank üzerinden SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra en yakın şubeye giderek kimlikleriyle birlikte onaylanan tutarı 36 ay vadeye kadar bölerek kullanabiliyor. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka şubelerine gitmeden işlem yapabilmeleri için internet bankacılığı kullanması gerekmektedir.