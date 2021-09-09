Son Dakika: Emekliye Beklenen Haberi Ziraat Bankası Duyurdu, 10 Maaş Ödeme

Emeklilerin yüzünü Ziraat Bankası güldürdü. Uzun süredir beklenen haber emekliler için geldi. 12 ile 36 ay vadeli kredi imkanını emeklilere sundu. 10 maaş tutarında kredi alınabileceği bilgisini basına bildirdi. Bankacılık tarihinin en eski ve köklü bankası olan Ziraat Bankası emekliler için sağladığı farklı avantajlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından basına yapılan açıklamada tüm emeklilere 36 aya varan vade imkanları ile düşük faizli kredi imkanı sunacağını belirtti. Talep edilmesi durumunda ödemeler 3 ay ertelemeli olarak gerçekleşebilecek. Bu sayede emekliler hemen ödeme yerine 3 ay erteleme şansını kullanabilecekler.

Faydalanmak İçin Kredi Notu Önemli

Ziraat Bankasının emeklilere sunmuş olduğu bu kredi imkanından faydalanabilmesi için başvuru yapması ve kredi notunun iyi durumda olması gerekir. Şartların sağlanması ve kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi durumunda başvuru hemen onaylanır. Aksi durumda onaylanma gerçekleşmez.

Kredi imkanından faydalanmak için bir diğer husus ise başvuru yapacak kişilerin maaşların Ziraat Bankası’ndan almasıdır. Başka banka üzerinden maaş alan kişilerin başvuruları onaylanmayabilir. Gerekli belgelerin temin edilerek maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan kişiler, belli bir süre bu bankada kalacaklarını taahhüt etmeleri şarttır.

Söz konusu olan belgelerin teslim edileceği banka ile önceden yaşanmış bir sorunun olmaması şarttır. Önceki bankada gözüken bir kredinin mevcut olması, başvurunun reddine neden olabilir. İlk kez emekli maaşı alacaklar özel kurumda çalışmaları durumunda hangi banka üzerinde maaş almak istediğine dair dilekçe vermesi önemlidir.

Emekli Maaşı Ziraat Bankasına Nasıl Taşıma

Emekli maaşını alan birçok kişi, maaşın Ziraat Bankası’na taşıma noktasında neler yapılacağı konusunda bilgi sahibi değildir. İlk kez emekli maaşını alacak kişi SSK ve Bağ-Kur emekli ise e devlet üzerinden seçimi gerçekleştirebilir. Kişi siteye giriş yaptıktan sonra tahsil talebini ve bayanını belirtmesi gerekir. Teslim edilecek belgelerde yer alan bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması önemli bir durumdur.