Son dakika: Ev hanımlarına 2000 TL nakit verilecek! PTT'den alabilirsiniz... Ev hanımlarına 2000 TL ve üzerinde nakit kampanyası başladı. Sizlerde eğer ev hanımıysanız ve acil paraya ihtiyacınız olduğu durumdaysanız, Aktifbank aracılığı ile PTT üzerinden veya ev adresimizde nakit alabiliyorsunuz. PTT ile Aktifbank anlaşması ile bilindiği gibi krediler verilmektedir. Ev hanımı olan kişileri de acil zamanlarında kullanabilecekleri 2.000 TL'ye kadar nakit kampanyası yapılmaktadır. Ev hanımı olan ve daha önce bankalardan kredi kartı ile kredi kullanmış olan kişilere aktif banka aracılığı ile 2 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Dilerseniz onay aldıktan sonra bu paraları PTT gişelerinden de çekebilirsiniz.

2000 TL nakit kampanyasına başvuru nasıl yapılacak?

Ev hanımı olan kişilere 2000 tl ye kadar nakit kampanyası yapan PTT, SMS atarak destek kampanyasına katılmanızı sağlayacak. Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk kırdın t.c. kimlik numaranızı yazın bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj 5 veya 10 dakika içerisinde Kredi sonucu olarak sizlere geri dönüş sağlayacaktır.

Kredi sonucu uygun olan kişiler bu kredileri hemen ne kadar onay aldıklarında mesajda göreceklerdir. Sizi daha sonra genel müdürlük arayacak ve genel müdürlüğün araması sonrasında kredinizi nerede kullanmak istediğiniz hakkında sizleri bilgiler verecektir. PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişilere ev adreslerinde de bu Kredi kullandırılacak.

2000 TL nakit ödemesi yapan diğer bankalar

Ev hanımı olan kişiler gelir belgesiz olarak bankalar üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor. Kredi başvurusu yapınca onay almak istiyorsanız da kredi notunun yüksek olması gerekli. 1200 ve üzerinde bir kredi notu olan ev hanımı olan kişilerin kredi başvuruları olumlu sonuçlanacaktır. Bu şekilde kredi başvurusu yaparak kredi kullanmak istiyorsanız bankalardan online internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bunun için Akbank Finansbank Denizbank gibi bankalardan hesabınız varsa bu hesap üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamaya gelebilir buradan Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 2.000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yaparak bu kredileri sizlere sunacaktır. 2000 TL ve üzerinde de işlem yapabilirsiniz.