Son dakika! Emekliye 7000 TL, 10000 TL ödeme yapılacak. Kamu bankaları üzerinden başlatılan Bu kampanyada 7.000 TL ile 10.000 TL arasında ödemeler gelir belgesiz olarak yapılmaktadır. Geçen sene kurban bayramı öncesinde 5.000 TL'ye kadar ödenecek olan bu gelir belgesi krediler bu sene 7.000 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için yapılıyor. Emekli olan vatandaşlar nakit kredi kampanyalarına katılmak için emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank veya PTT üzerinden alması gerekmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa bankalarının resmi internet sitelerine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 7000 TL ile ₺10.000 arasında kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar emekli maaşı almış oldukları bankaya hesap numarası üzerinden internet şifresi almaları durumunda bankaların mobil uygulaması ve bireysel internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirler.

PTT üzerinden emekli kredisi nasıl alınır?

PTT üzerinden emekli kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyalarına katılmak istiyorsa banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilir emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız durumunda anında kredi kullanabilirsiniz. PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndererek Kredi başvurusunda bulunabilir.