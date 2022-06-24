Temmuz Zammı İle Alakalı Flaş Duyuru! İlk Defa Zam Oranı Açıklandı

Temmuzda emekliye uygulanacak olan zam ile alakalı ilk kez miktar belirlendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Temmuz ayında yapılmış olan zam için değerlendirmelerde bulundu. Numan Kurtulmuş emekliye Temmuz ayında %40'lara ulaşan bir zam gerçekleşeceğini belirtti. Asgari ücret ile alakalı da sözlerine yer veren Numan Kurtulmuş Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil bulunduğu üzere öyle zannediyorum ki %40'lara yakın olan bir dokunuş yapılacak. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş uygulanacak dedi.

Fatura Giderlerinin %75'i Devlet Tarafından Ödendi

Pandemi sonrasında dünyanın daha önce hiç karşılaşmadı bir kriz ile boğuşmak durumunda kaldığına dikkat çeken AK Parti Numan Kurtulmuş önce pandemi koşullarının çıkardığı ağır tablo tedarik zincirlerinin sekteye uğramasına neden oldu. Başta enerji petrol doğalgaz gibi dünyada en çok önemli emtia pazarındaki dolar bazında fiyat yükselişleri vesaire. Bütün bunların tamamı ve bunlarla alakalı dünya ekonomisi türbülansa girmiş bulunuyor.

Daha sonrasında patlak veren Rusya ve Ukrayna Savaşı sürecinin içinde bulunuyoruz. Amerika Birleşik Devleti bile bir resesyonu konuşur duruma geldi. FED and faiz artırımına giderek hiç alışık olmadığı bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Türkiye'de ekonomideki karşılaşmış olduğu zorlukları aşma için çaba sarf ediyor. 3 alanda alakamızı yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi döviz fiyatlarındaki iniş çıkışların belli bir seyre girmesini görmektir.

İkincisi ise hem küresel fiyat artışları hem de döviz fiyatlarını yükselişi ile ortaya çıkmış olan enflasyon. Üçüncüsü ise enflasyonun kontrol altına alınmasıdır. Ancak bunlar gerçekleştirilirken diğer taraftan vatandaşımızın karşılaşmış olduğu hayat pahalılığı. Vatandaşımızın gelir seviyesinin daha da yükseğe ulaşması için tedbirler. Geçtiğimiz sene enerji ve akaryakıtta vatandaşımıza direkt olarak destek sağlandı. Enerji giderlerinin yaklaşık %75'i devletimiz tarafından karşılandı diye ifade etti.

Asgari Ücret Hakkında Açıklama

Milyonlarca emeklinin merak ile beklemiş olduğu Temmuz ayı zamları ile alakalı değerlendirmede bulunan Numan Kurtulmuş vatandaşımızın ödemesi gereken vergilerden vazgeçerek destekler sağlayarak vatandaşımızın gelirini üst seviyeye çekmek için gayret içindeyiz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olduğu %40'lara yakın olan bir zam artışı yapılacak. Aynı şekilde asgari ücrete de bir zam uygulaması yapılacak.



Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için yapılacak olan adımlar acil olan şu anda vatandaşımızı ciddi alım gücü sorunları ile karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Bunun için vatandaşın alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi gerekiyor. Orta vadede tarımsal arazilerin daha fazla ekimini sağlamak Tarım Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesinin çaresinin bu yönde olduğunu belirtiyor. Bunların yanı sıra vatandaşın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil beraberinde ucuz arsa üretimi düzenlenmelerinin yapılması bunlarla alakalı çok titiz çalışmalar gerçekleşiyor.

Bu Yaz Rahatlamayı Hissetmiş Olacağız

Numan Kurtulmuş sözlerine şu şekilde devam etti; her zaman dünya ekonomisi ve ulusal ekonomiler iç içe bulunur. İçinden geçmek zorunda olduğumuz bu süreç her iki dinamikleri çok daha yakın kılmıştır. Ukrayna -Rusya arasında tahıl Dünya piyasalarına çıkamıyorsa bundan hiçbir ekonominin kolay bir şekilde kendini koruması söz konusu değildir. Türkiye'nin ilk 5 ay performansı bütçeden 124 milyar lira fazla vermiş oluyor. Biz hala bütçe disiplinini korumaya çalışan bir ülkeyiz. Türkiye enerji hariç cari fazlası vermiş olan bir ülkedir. Maalesef enerji yönünden dışa bağlılığımız devam ediyor.