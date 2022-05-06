Son Dakika: Emekliye 34.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak

Emekliye Müjde! Ödeme Haberi Geldi. Emeklilere müjde! Emekli olan vatandaşlara Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank aracılığı ile ödeme yapılacak. Ödeme müjdesi duyuruldu. 34 bin TL tutarlı ödeme alınabilecek. Yüksek limitli olarak verilecek olan ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyenlere müjdeli haber geldi. Bayrama kadar ödenecek olan 34 bin TL tutarlı ihtiyaç kredisinde vade 24 ay olarak belirlendi. Nakit sıkıntısı yaşayan emekli vatandaşlar, bu sıkıntıyı gidermek adına ödemeye hak kazanabilirler. Her üç banka üzerinden kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar, kamu bankası olarak hizmet yapan Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank üzerinden maaş almaları koşulu ile katılım sağlayabilirler.

Her üç bankadan kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, şayet emekli maaşlarını bu bankalardan birinden alıyor iseler şartı sağlayarak krediyi kullanma hakkına sahip olabilirler. Nakit ihtiyacı halinde kamu bankaları üzerinden gerekli başvuruyu yaparak katılım sağlanabilir. 36 ay vadeye dayanan yüksek limitli krediye katılım sağlayarak 50 bin TL tutarlı kredi kullanılabilir. Yüksek limitle kredileri kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatmak istediklerinde, bankalar bu konuda sizlere kredi imkânı sağlıyor. Emekli maaşınızı bu bankalardan birinden alıyorsanız kredi imkânından faydalanabileceksiniz.

Kamu Bankaları Üzerinden İhtiyaç Kredisine Başvuru Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarına her zaman karşılık veren kamu bankaları yeni kampanya ile yine emekli vatandaşları düşünüyor. Geliştirilen son kampanyada, emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan emekli vatandaşlara kimlikleri ile birlikte 34 bin TL tutarında ödeme yapacağını bildirdi. Nakit sıkışıklığı çeken emekli vatandaşlara, emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi imkânı sunuluyor. 34 bin TL tutarlı ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecekler. Şayet sizde emekli maaşınızı bu bankalardan birinden alıyorsanız, maaş hesabı üzerinden 34 bin TL tutarında ihtiyaç kredisine katılım sağlayabilirsiniz. Şayet emekli maaşınızı başka banka üzerinden alıyorsanız, kamu bankalarından birine taşımanız halinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Diğer bankalar olan kredi borçlarınızı kapatarak, tüm ödemeleri tek bir elden yapabilirsiniz. Kamu bankalarının internet sitelerine girerek gerekli bilgileri elde ederek, kampanyanın detaylarını araştırabilirsiniz.