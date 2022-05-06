Cumhurbaşkanı Duyuru Yaptı! Canlı Yayında Temmuz'da Asgari Ücret Zam mı Var Dedi! Asgari Ücret 6.000 TL Mi Olacak?

Temmuz'da Asgari Ücret Zam mı Var? Asgari Ücret 6 000 TL Mi Olacak? 2022 yılı Ocak ayında asgari ücrette yüzde 50 oranından zam yapılmıştı. Net olarak ele geçen ücret ise 4 253 lira olarak belirlendi. 2022 yılı ilk 4 ayında enflasyon rakamları asgari ücreti tamamen etkisiz hale getirdi. Asgari ücret ile ay sonunu getirmeye çalışan vatandaş geçinmekle zorluk çekmeye başladı. Geçinme konusunda zorluk yaşayan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjde geldi. Temmuz ayında asgari ücret 6 bin lira mı olacak? 2022 yılı Ocak ayında yapılan zam kadar Temmuz ayında da zam yapılacak mı? 2022 yılının ilk dört ayı baz alındığında, her geçen yükselen enflasyon oranı zammı kaçınılmaz yapıyor. Asgari ücret ile geçinen vatandaşlar zam konusunun gündeme gelmesinden ümitli gözüküyor. Artık gözler tamamen Temmuz ayına çevrildi. Asgari ücrete zam yapılacak mı? Ne kadar zam yapılacak? Tüm gelişmeler ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Temmuzda Ayında Asgari Ücrete Zam Mı Var?

Nisana ayında enflasyon rakamları yüzde 61 şeklinde gerçekleşmesi, piyasadaki mevcut olan olumsuz havayı özetler nitelikte. Pandemi sonrası ekonomide ortaya çıkan dalgalanmalar, 2022 yılı Ocak ayında asgari ücrete yapılan zam ile giderilmeye çalışılsa da, artan enflasyon oranları, alım gücünü düşürmüş oldu. Yapılan zammın boşa çıkmasına neden olan enflasyon rakamları vatandaşın belini de kırmış oldu. Hayat pahalılığı hiç durmaksızın devam ediyor. Bu dönemde artık siyasetin de devletin de gündeminde asgari ücrete zam konusu ön plana çıkıyor.

2022 Temmuz Ayı Zam Senaryoları

Yetkili ağızlardan gelen açıklamalarda farkı yönlerde zam senaryoları gün yüzüne çıkıyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özkan’ın yaptığı açıklamaya göre asgari ücrette zam yapılması büyük olasılıkta.

Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, asgari ücrete ekstradan zam yapılacağı düşüncesini belirtmiş oldu.

Bu konuda son noktayı koyması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları bu zor süreçten mağdur olmadan geçireceklerini ve anormal bir durum söz konusu olduğunda asgari ücrete zam konusunun ele alınabileceğini ifade etti.