Son dakika: Emekliye 1000 ve 10000 TL Arasında Ödeme Verilecek! "Tek Bir Başvuru" Şartı İle Ödemeler Yapılacak

Emekli maaş alan vatandaşlara bin TL ile on bin TL arasında ödeme verileceği açıklandı. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalar da nakit ihtiyacı olan kişilere 10 bin TL'ye kadar ödemeler 36 ay vadeli olarak yapılmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde nakit kredi kullanmak istiyorsanız, maaş almış olduğunuz banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara verilecek olan düşük limitli kredilerde gelir belgesi istenmeden ihtiyaç kredisi adı altında işlem yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Emekli maaş alan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde kredi işlemleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen verilmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, hangi bankadan emekli maaş alıyorsanız o bankanın emekli maaş hesabı üzerinden internet bankacılığı şifresiyle birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka şubelerine gitmeden işlem yapacak kişiler, ayrıca bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir.

Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden sadece 10 BİN TL değil, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmeniz mümkün olmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda maaş müşterisi olmasıyla birlikte diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak içinde borç kapatma kredileri başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde maaş almış olduğunuz bankanın internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz.