Ve Meclisten geçti! Çalışmayan ev hanımlarına emeklilik şansı geldi!

Çalışmayan ev hanımlarına emeklilik şansı geldi! Ve Meclisten geçti! Vereceğiniz tek bir dilekçeyle maaş almaya başlayabilirsiniz. Emekli olmak isteyen ev hanımları özellikle dışarıdan prim ödeyerek emekli olma hakkına sahip olabiliyor.

Günümüzde milyonlarca kişi isteğe bağlı sigorta sistemi sayesinde primlerini düzenli bir şekilde yatırarak gelecekte maaş alma hakkına sahip elde ediyor. Ev hanımlarının emeklilik düzenlemesinin tam olarak 2022 yılında uygulamaya geçeceği belirtilmişti.

İsteğe Bağlı Sigorta Seçeneği

İsteğe bağlı sigorta; 4A kapsamında olup 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan kişilerin başvurduğu sigorta çeşididir. Bu sigortalılarda herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunmaktadır. İsteğe bağlı olarak prim yatıranların uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmasını sağlar. Yaş konusunda sıkıntısı olmayan bu kişiler toplu ödeme yaparak da emekli olabilirler.

İsteğe Bağlı Sigorta

İsteğe bağlı emekli olma annelere sağlanan mühim imtiyazlar arasında bulunmaktadır. Doğumdan evvel sigortası olan vatandaş doğum sonu iki seneye kadar kısmi olarak borçlanma yapabilmektedir. 3 çocuğa kadar yapılabilen alanı borçlanma, 6 senesi içerisinde bulundurabilmektedir.

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan kadınlar borçlanarak kendi sigortalarını kendileri ödeyebilmketedir.

Bunun için ise en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması yeterlidir. İsteğe bağlı sigortalılıkta evden düzenli olarak yatırılan prim ödemeleri brüt asgari ücretin yüzde 32’sini oluşturmaktadır.

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