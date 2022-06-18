Son Dakika: Emeklilere Ödeme Müjdesi Geldi

Emeklilere Ödeme Müjdesi. Bayram öncesi ikramiyeleri bu zor şartlarda emeklileri rahatlatan ödemeler arasında. Bu sene Kurban Bayramı ikramiye haberi gelmeden önce emekliler bir müjde daha aldı. Kurban Bayramı ödemesinden önce ek bir ödeme daha alabiliyorlar. Ziraat Bankası'nın verdiği müjdeli haber özellikle maaşını farklı bir bankadan alan emeklileri ilgilendiriyor.

Promosyon Ödemeleri

Promosyon ödemeleri emeklilerin yararlandığı avantajlardan bir tanesidir. Emekli ve maaşını bir bankadan üç yıl kadar almakta olan bir vatandaş eğer bankasını değiştirir ve farklı bir bankadan maaş almak için başvurursa yeni başvurduğu bankanın promosyon avantajından faydalanabiliyor. Hemen her emeklinin yararlanabileceği bu avantajın bazı ayrıntıları olsa da genel olarak bütün emekliler karşılıksız olarak ödenen bu paradan yararlanabiliyor.

2022 Yılı Ziraat Bankası Promosyon Haberi

Ziraat Bankası kamu bankaları içerisinde en güvenilir olanlardan birisi ve özellikle tarım alanında faaliyet gösterenlerin başvurduğu bir banka. Ülkemizde çok uzun zamandan beri hizmet veren bu bankanın yeni bir promosyon haberi yayınlandı. Maaşını farklı bir bankadan almakta olan emekli vatandaşlar artık bu bankadan alma seçeneğini de bir düşünebilir. banka maaşını Ziraat’tan almak için başvuranlara belli bir promosyon ödemesi açıklaması yaptı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı 1500 lira ve bunun altında olan emekliler artık bu bankadan maaş almak için başvurursa, 500 liralık bir promosyon alabilir. Maaşı en az 1500 ve en fazla 2500 lira arasında olanlar ise 625 lira promosyon alabilir. 2500 liranın üzerinde emekli maaşı olan vatandaşlarımız da üç yılı peşin ödenecek olan 750 liralık promosyon avantajından faydalanabiliyor.

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Bankaların promosyon ödemeleri çoğu emekli ve sigortalıyı rahatlatan bir uygulama. Özellikle zor durumlarda yapılan bu nakit ödeme pek çok kişiyi rahatlatabilir. Kurban Bayramı yaklaşırken bu avantajdan yararlanmak isteyen emekliler de herhangi bir yerdeki Ziraat Bankası'na başvurarak promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca başvuru yapmak için Ziraat mobil, yani mobil şube, Ziraat Bankası ATM'leri, müşteri merkezi telefonları ve kısa mesaj gibi seçenekler de var.