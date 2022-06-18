Düşük Taksitli Konut Satışları Başladı

Geçen yıl Eylül ayında yükselişe geçen dolar kuru, Aralık ayında rekor seviyeye ulaşarak Euro ve gram altının kendi rekorlarını kırmasına neden oldu. Bu dönemde ekonomik piyasadaki canlanmadan etkilenen sektörlerden biri de gayrimenkul sektörüdür.

Hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle yüksek fiyatlara ulaşan konut fiyatları, bu yükseliş trendini yeni yılda da sürdürdü. Döviz kurunun ve altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte vatandaşların ev sahibi olma hayallerini ertelemelerine neden oldu. Ancak her dönemde olduğu gibi TOKİ devreye girerek uygun fiyatlı konut satışına başladığını duyurdu.

TOKİ'nin açıklamasına göre konut ihaleleri bu ay ve Temmuz'da başlayacak. Uygun taksitler karşılığında ihale kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlara sahip olunabilecek. TOKİ'ye Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın yayınladığı satılık konut müzayedesiyle başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca şahsen başvuru yapamayan vatandaşlar, e-devlet sistemi üzerinden online olarak ihale başvurusunda bulunabilmektedir.

Bakan Şehirleri Duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 27 ilde 349 parsel arsa ihalesi yaptı. Satış, 29-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. TOKİ'den alınan bilgiye göre arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri'de bulunuyor. Kırıkkale, Kocaeli, Konya Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Uşak illerinde bulunmaktadır. 349 adet arsa, yaklaşık 2 milyon 265 bin metrekare, toplam tahmini değeri 6 milyar 38 milyon 251 bin lira ve 311 lira tutarındadır.

Aralık ayında döviz kuru ve altın fiyatları rekor seviyelere çıkarak hemen her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörünün de aşırı fiyatlanmasına neden oldu. Piyasa müdahalesi ve yeni ekonomik modelin kararı ile ekonomik piyasa sert bir şekilde geri çekildi, ancak Ocak ayında tekrar dalgalanmaya başlayarak hammadde fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durumda konut fiyatlarındaki artışa yenilerinin eklenmesi gerekir. Yükselen ikinci el ve sıfır konut fiyatları, yeni dönemde kendi evini yapmayı planlayan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Bu dönemde devreye giren kamu kurumu TOKİ, yıllardır olduğu gibi bu yıl da uygun fiyatlı konut satışına hazır olduğunu duyurdu. TOKİ Haziran projesinin detayları belli oldu.

Haziran Ayı Projeleri Satışa Çıkıyor

TOKİ, Haziran ayında yaptığı bir duyuru ile uygun fiyatlı konut satışı ve devlet garantileri ile ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı takip etti. Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyurulara göre Haziran ayında TOKİ 2+1 ve 3+1 evleri çekilişle satılacak ve yukarıdaki kurallara peşinatla tüm vatandaşlar katılabilir. TOKİ Haziran ayı duyurusu yeni ay başlarken somutlaşıyor. Resmi açıklamaya göre Haziran ayında yapılacak çekiliş için 233.000 lira başlangıç satış fiyatı belirlendi. Bu fiyata vatandaşlar için aylık taksit ödemesi 1.165,75 TL. Bu durumda TOKİ 2 farklı il ve 4 farklı topluluk için çalışmaya başladı.

Erdoğan’dan Açıklama Geldi

Haziran 2022'deki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde TOKİ'den ev almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre TOKİ'nin bu yıl başvuruları açacağı ve bu kapsamda satın alacak kadar nakdi olmayan vatandaşlara düşük faizli, uzun vadeli konut kredisi hizmeti sunacağı öğrenildi. Ziraat Bankası'nın 2022 yılı TOKİ kredisi net bir açıklama yapmasa da 2020 yılı verilerinden bankanın verdiği TOKİ konut kredisi faiz oranının 0,49 ve vadesinin 240 ay olduğu bildiriliyor.