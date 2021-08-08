Son Dakika, Emeklilere Müjde, Banka Hesabınız Varsa Maaşınızın 15 Katı Yüklenecek, Hesabınızdan İşlem Yapabileceksiniz. Uygun faiz oranları ile hemen işlem yapabileceksiniz. İşte detaylar...

Emekliye, 15 maaş kredi veren bankalar çeşitli kredi yöntemleriyle birlikte müşterilerine yeni umut olmuştur. Kredi verecek olan bankalar emekli maaşlarının 15 katına kadar sadece kimlikleriyle birlikte onay vermektedir. Sizlerde emekli kredisi kullanacaksanız bu bankalar üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızın 15 katına kadar kredi kullanmak istiyorsanız o banka üzerinden maaş almanız gerekiyor. Bazı bankalar ise maaşınızın daha yüksek katlarına kadar da onay vermektedir. Sizleri şimdi emekli olmanız durumunda hangi bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi onay olabilirsiniz, bunun hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası Maaşın 15 Katına Kadar Kredi Başvurusu

Emekli Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, tüm emeklerin, neredeyse kredi verdiği, bankaların başında gelmektedir. Sizlerde emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, bu bankanın düşük faizli kredi imkanlarından yararlanırsınız.

Kredi kullanmak isteyen kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda emekli maaşlarının on beş katına kadar sadece kimlikleriyle birlikte kredi alabileceklerdir. Aacağınız kredilerde en yüksek limit 200.000 TL en yüksek vade ise 36 ay vade olacaktır. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz ve emekli olan kişilerin kredi notu düşük olsa bile maaş, taşıma işlemlerini yaparlarsa bu bankadan kredi alabileceklerdir.

QNB Finansbank Maaşın 15 Katına Kadar Kredi Başvurusu

Emekli maaşınızı, QNB Finansbank'a taşırsanız emekli maaşınızın on beş katına kadar bu bankadan 100000 TL limitli kredi kullanabilirsiniz. Krediler 36 ay vadeye kadar verilmektedir. QNB Finansbank, üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyen kişilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Size en yakın QNB Finansbank şubesine giderek bu banka üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer bu bankadan, uzun süredir emekli maaş alıyorsanız ve daha önce bir kredi kullandıysanız internet üzerinden de kredi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank, emekliye online internet kredisi olabilmeniz için banka internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamasına girmeniz ve buradan kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir.

İş Bankası Maaşın 15 Katına Kadar Kredi Başvurusu

Emekli maaşınızın 15 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, İş Bankası şubelerine giderek kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda onay alabileceklerdir. İş bankası üzerinden daha öncede emekli maaş alan kişiler iş cep uygulamasına girerek buradan da 50000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanabilirler.

Acil ihtiyaçlarınız için internet bankacılığı şifreniz ile birlikte iş cep uygulamasına girerseniz, buradan 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. İş bankasına maaşınızı taşıdıktan sonra banka sizlere kredi verirken diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatan bir kredi verecektir. 150000 TL'ye kadar bu banka üzerinden emekli kredisi limiti kullanabilirsiniz.