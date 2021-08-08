Ümitcan Uygun'un Tutuklanma Sebebi Belli Oldu!

Ankara'da meydana gelen olayda 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay ardından Ümitcan Uygun isimli şahıs ise kuvvetli suç şüphesi sebebi ile tutuklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Ümitcan Uygun hakkında çıkarılan tutuklama kararında 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun tırnaklarında bulunan DNA profillerinin, Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra, Uygun'un ağabeyinin de tutuklanması dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü.

27 yaşındaki Ümitcan Uygun, Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunması ile beraber “kasten öldürme” suçundan gözaltına alınmıştı. Daha sonra hakkında tutuklama kararı çıkarılan Uygun'un kuvvetli suç şüphesi sebebi ile tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır ismi ile tanınan 21 yaşındaki Sema Esen isimli genç kadın geçen sene 3 Haziran tarihinde Keçiören'de bulunan evinde ölü olarak bulunmuştu. Bu defa 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun Ankara'da evinde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı ve tekrar gündemde yer aldı.

Hankulu’nun hayatını kaybetmeden önce yanında bulunan arkadaşları da gözaltına alındı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. 27 yaşında olduğu öğrenilen Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. isimli şahıslar emniyetteki sorgusunda Esra Hankulu ile arkadaş olduklarını belirtti. Sabah evden çıktığı sırada Esra Hankulu’nun hayatta olduğunu ve ölümü ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade eden Ümitcan Uygun'un akşam saatlerinde adliyeye sevk edildiği bilgisine ulaşılmıştı.

Kasten öldürme suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun, halktan büyük tepki topladı ve yine gündemde yer aldı. Esra Hankulu’nun ölümünde şüpheli olan Dilan C. ve Furkan G. isimli şahıslar ise genç kadının ölümünün gerçekleştiği gün Hankulu ile aynı odada kaldıklarını belirtti. Hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun tırnaklarında bulunan DNA profillerinin 27 yaşındaki Ümitcan Uygun ile uyumlu olduğu tespiti gerçekleşti.