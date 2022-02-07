Son Dakika: Emeklilere Konut ve İhtiyaç Kredi Olarak 0,77 Faiz Oranlı Kredi İmkânı…

Emekli vatandaşlar konut ve ihtiyaç kredisi imkânı! Kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar 0,77 faiz oranları ile kredi kullanabilecek. Bankadan maaş almaları kredinin alınması için yeterli olacak.

Bankalardan emekli vatandaşlara ihtiyaç ve konut kredilerinden faydalanma imkânı… Emekli vatandaşlar kredi kullanmak için bankadan maaş almaları yeterli olacak. 077 faiz oranları ile sunulan krediye başvuru yapabilmek için ilgili bankadan maaş almak yeterli sayılacak.

Son dakika müjdesi olarak emekli vatandaşlara sunulan kampanyada faiz oran 0,77 olarak düzenlendi. Kampanya sadece kamu bankaları tarafından uygulanacak. Emekli maaşını kamu bankalarından alan vatandaşlar uygun faiz oranları ile kredi kullanabilecek. Kullanılacak kredi tutarı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Bu imkândan faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar kamu bankalarından işlem yapabilirler. İşlem yapılabilecek kamu bankası olarak 3 banka mevcut.

Emekli Vatandaşlar İçin Yeni Bir Kampanya

Kamu bankalarından maaş alan vatandaşlar 0,77 faiz oranlı ihtiyaç kredisinden faydalanabilir. Faydalanacak tutar 20 bin TL olan kredide emekli maaşını ilgili kamu bankasından almaları durumunda kullanılabilecek. 36 ay vadeli düşük faiz oranı ile kullanabilecekleri kredide tek şart emekli maaşını ilgili bankadan almak.

Nakit ihtiyacı hisseden emekli vatandaşlar başvuru yapacağı bankadan daha önceden kredi onayı alınarak kullanım sağlanmış ise, düzenli ödemeler gerçekleştirmeleri durumunda kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

Kamu Bankalarından Emekliler İçin 0.77 Faizli Kredi Kampanyası...

Kamu bankaları tarafından emeklilere sunulan 0,77 faiz oranlı krediye başvuru yapmaları için maaşlarını ilgili bankalardan almaları gerekir. Daha önce ilgili bankadan kredi kullanmaları da yeterli olacak. Kullanılacak kredide vade 36 ay olarak belirlenmiş olup ilk ödeme ise 3 ay sonra yapılabilecek. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada daha önce bankadan kredi kullananlar bankanın internet sitesini kullanarak kredi başvurusu yapabilir.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyaya Vakıfbank ile Halk bank’ta katılmış oldu. Her üç kamu bankası emekli vatandaşlara kredi kullandırabilecek. Fakat kredi imkânından sadece emekli olan vatandaşlar faydalanabilecek. 10 bin Tutarında olan kredide faiz oranı ise 0,77 olarak belirlendi. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar başvurularını yapabilir.