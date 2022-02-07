BAĞ-KUR ve SGK Emeklilerine Ek Ödeme! 5 000 TL Tutarındaki Ödeme İlaç Gibi Gelecek…

Emekli maaşı alan vatandaşlar ek ödeme ile rahat nefes almaya devam ediyor. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar da 2022 yılında emekli vatandaşın yüzünü güldürüyor. Yarış halinde olan bankalar emekliler için sürekli kampanya düzenliyor. Yeni kampanyada karşılıksız ve geri ödemesiz 5 bin TL verilecek.

BAĞ-KUR ve SGK emeklileri için 5 bin TL ödeme. Emeklilere verilen ek ödemeler rahat nefes almalarını sağlıyor. Milyonlarca emekli ocak ayının ilk günlerinde yeni yılda alacakları zamlı maaşı öğrenmiş oldu. TUİK tarafından yapılan enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte emeklilerin yeni maaşları belli olmuştu. Emeklileri sevindiren haber sadece bundan ibaret değil. Bankalar emeklilere ödeyecekleri promosyon ücretlerini de güncelleyerek sevindirmeye devam ediyor. Emeklilerin başvuru yapmaları durumunda maaşlarının iki katına kadar promosyon ödemesi alabilecek.

Emeklileri sevindiren haber sabah saatlerinde TEB bankasından geldi. Türkiye Ekonomi Bankası ATM üzerinden veya banka şubelerinden başvuru yapmaları halinde nakit promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Emekli vatandaşların alabilecekleri promosyonlar emekli maaşlarını göre şekilleniyor. Banka verileri göz önünde bulundurarak emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Ayrıca diğer bankalar da promosyon ile açıklamalarda bulundu. Emekliye verilebilecek en yüksek promosyon ne kadar? Tüm emekliler merak içerisinde. Başvurular nasıl gerçekleştirilecek? Tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirisiniz…

TEB 5 bin TL Tutarında Promosyon Ödemesi Yapacak!

Bankalar 2022 yılına ait promosyon ücretlerinin tutarlarını güncelledi. Şu anda en yüksek promosyon ödemesi yapacak olan banka TEB bankası olarak ön plana çıkıyor. Banka tarafından emekli kişilere 2500 TL tutarında nakit promosyonun yanı sıra referans gösterdikleri her emekli kişi için 250 TL ek ödeme alabilecek. 10 kişi ile sınırlı olan kampanyada toplam ödeme 5 bin TL tutarındadır.

İşbankası’nın 2022 İçin Emekli Promosyon Ödemesi 2000 TL

Emeklilere promosyon kampanyası yürüten bankalardan bir tanesi de İşbank’tır. Belli olan maaş zamları ile birlikte banka emekli vatandaşlara 2 bin TL tutarında ödeme yapacak. Ödemelerden faydalanmak isteyen emekliler bankanın şubelerinden veya ATM lerden başvurularını yapabilir.