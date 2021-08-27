Son Dakika Emeklilere Avans Verilecek, Hesaplara En Fazla 5000 TL Yatacak. Emekli olan kişilere son dakika avans haberi geldi. İşte detaylar... Koronavirüs pandemisi nedeni ile birçok emekli ve aileleri sıkıntı çekmeye devam etmektedir. Bu nedenle bankalar milyonlarca emekliye özel birçok kredi avantajı ve kampanyalar sağlamaktadır.

SGK ve bankalar işbirliği ile birçok emekli biraz olsun rahatlamak adına 3 maaş avans çekebilecekler ve gelirini artırmak isteyen emekliler en az 5 bin TL ödeme alarak 36 ay vadeli ödeme planı oluşturabiliyor.

SGK tarafından sunulan bu imkanın geri ödemesi oldukça düşük faizli olması birçok insanın da işine yarayacak bir yaptırım olduğu görülmektedir. Emekli maaşlarının miktarlarına göre de nakit avans limitinin artırabileceğine ek olarak belirtilmektedir. Kişinin ufak çaplı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilen bir ücrettir. Yani kişi eğer aylık 2.500 TL maaş alıyor ise 5.000 TL'ye varan ajanslara sahip olabilirsiniz.

Bu Avans için kişinin bankadan düzenli şekilde maaşını alıyor olması gerekir. Bununla birlikte kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Kişinin Nakit Avans almasını kolaylaşması için kredi notunun yüksek olması çok önemlidir. Vakıfbank, Akbank ve Yapı Kredi bankalarının şubelerine giderek başvuru yapıp Nakit avansınızdan yarar alabilirsiniz.

Akbank aracılığı ile maaşını alan müşteriler şubelere gidip düşük faizli şekilde 2.500 TL maaş alan bir vatandaş için 5.000 TL'ye varan Nakit avanslar veriliyor. Vakıfbank ise maaşını Bu banka aracılığı ile alan müşterilerine 5.000 TL'ye varan Nakit Avans imkanı sağlıyor.

Bu Nakit Avans imkanını en az şekilde sunuyor. Kişi geri ödeme için 1 ay sonra ki sürede başlar. Yapı Kredi Bankası ise tüm müşterilerine 5.000 TL Nakit Avans vermeye başladı. Yapı Kredi Bankalarına gidip gerekli başvuruları yapıp onay sonrası istediğiniz zaman ATM'ler üzerinden Nakit avansı çekmeniz mümkündür.

Emekliler Hangi Bankalardan Nakit Avans Alabilir?

Ülkemizde birçok banka promosyon adı altında emekli vatandaşlar için belli miktarlarda Nakit avans imkanı sunuyor. Bu nakit Avans ile kişi kendi maaşına bağlı olarak belli oranlarda promosyon imkanı sunup anında hesaplarına aktarım yapılıyor.

Şuan ülkemizde en yüksek promosyon miktarını veren 1.250 TL ile Akbank olmaktadır. Kişinin aldığı maaşa bağlı olarak bu miktarda değişiklik olabilir. QNB finansbank ise emekli vatandaşların bazılarının taşıdığı imkanlar ile 1.600 TL'ye varan Nakit avans imkanı veriliyor.

Garanti Bankası 1.200 TL ile bir diğer artı para veren banka olmaktadır. Yapı Kredi Bankası ise 1.500 TL Nakit Avans imkanı ile vatandaşlardan farklı imkanlar sunup emeklilere imkanlar sağlıyor. Bu Nakit avans şansından yarar almak için kişinin kredi notunun yüksek olması oldukça önemlidir. Sadece bankalar değil SGK üzerinden de Nakit avans şansı veriliyor.